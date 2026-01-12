Tensión en EUA: Departamento de Justicia cita a la Reserva Federal y amenaza con cargos penales a Powell

El Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó el viernes 9 de enero de 2026 citaciones del gran jurado a la Reserva Federal (Fed), que incluyen una amenaza de acusación penal vinculada al testimonio del presidente del banco central, Jerome H. Powell, ante el Congreso en junio de 2025 sobre la renovación de los edificios de la institución, informó Powell en un comunicado oficial.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

Powell afirmó que esta acción del Departamento de Justicia representa una escalada sin precedentes en la larga disputa entre la Administración del presidente Donald Trump y la Fed, que se intensificó por las presiones para que el banco central redujera con más rapidez las tasas de interés.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué el Departamento de Justicia citó a la Reserva Federal?

Según Powell, las citaciones y la amenaza de un proceso penal están relacionadas con su declaración ante el Comité Bancario del Senado en junio pasado, en la cual abordó, entre otros temas, la renovación de edificios históricos de la Fed en Washington, D.C. El presidente del banco central rechazó que la acción tenga que ver directamente con ese testimonio o con las reformas, y calificó esos motivos como “pretextos” utilizados como parte de una campaña de presión.

El funcionario señaló que la amenaza de cargos penales surge en un contexto de presiones políticas sobre las decisiones de política monetaria de la Fed, particularmente en torno a la fijación de tasas de interés basadas en condiciones económicas y no en preferencias del Ejecutivo.

¿Qué ha dicho Powell sobre la independencia de la Fed?

En su declaración, Powell enfatizó que nadie, ni siquiera el presidente de la Fed, está por encima de la ley, pero subrayó que las acciones del Departamento de Justicia deberían analizarse en el marco de una presión continua de la Administración Trump sobre el banco central.

El presidente de la Fed insistió en que la política de tasas de interés se fija con base en evaluaciones económicas objetivas, y no por motivaciones políticas. Rechazó que la investigación penal se base en su testimonio o en las renovaciones de las oficinas de la Fed, describiendo esas justificaciones como “pretextos” para influir en la labor del banco central.

¿Cómo ha respondido la Casa Blanca a las citaciones?

La Casa Blanca, a través de comentarios del propio presidente Trump, negó estar directamente involucrada en la investigación, aunque Trump ha sido crítico público de la Fed por su política de tasas de interés y por el manejo de los costos de las renovaciones del edificio del banco central.

Trump ha cuestionado el ritmo de los ajustes de tasas y ha señalado que la Fed no ha cumplido con las expectativas de recortes más agresivos, aunque negó tener conocimiento de los detalles de la investigación en curso.

La acción marca un momento de tensión política significativa entre el Ejecutivo y la institución independiente encargada de la política monetaria, y su evolución será seguida por analistas económicos y legales en los próximos días.