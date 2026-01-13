California: Las 3 maneras de actualizar tu licencia de conducir en 2026 para evitar multas y problemas con el DMV

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California indicó que la actualización de datos es necesaria para mantener la información de la licencia de conducir vigente y correcta, y así evitar multas, sanciones o problemas legales relacionados con la licencia o el registro del vehículo.

Los usuarios pueden realizar el trámite a través de su cuenta de MyDMV, completando los datos de dirección o nombre, o bien descargando los formularios para hacerlo en persona o por correo.

El trámite es necesario debido a que al menos 325,000 residentes del estado de California tendrán que reemplazar sus REAL ID debido a un error en el software del sistema de datos del DMV, de acuerdo con un comunicado oficial del DMV y según informó ABC7 News.

El problema fue detectado tras una revisión interna de los sistemas del DMV, en la que se identificó que algunos inmigrantes con estatus legal recibieron REAL ID cuya fecha de vencimiento no coincide con la autorización federal para permanecer en el país, lo que genera un incumplimiento de los requisitos federales.

Cómo actualizar los datos de tu licencia o permiso en California

Actualizar la licencia o el permiso de conducir en California es un proceso rápido y sencillo, y se puede hacer de tres formas: en línea, en persona o por correo.

En línea: Ingresa a tu cuenta de MyDMV en el sitio oficial. Completa los campos con la dirección o nombre actualizado y sigue los pasos que indica la plataforma. Esta es la opción más rápida y no requiere cita.

Ingresa a tu cuenta de en el sitio oficial. Completa los campos con la y sigue los pasos que indica la plataforma. Esta es la opción más rápida y no requiere cita. En persona: Descarga y completa el formulario correspondiente antes de acudir a la oficina del DMV para ahorrar tiempo. Luego, solicita una cita en la oficina , y preséntate con identificación válida y documentos legales en caso de cambio de nombre, como acta de matrimonio o sentencia judicial.

Descarga y completa el antes de acudir a la oficina del DMV para ahorrar tiempo. Luego, solicita una , y preséntate con y documentos legales en caso de cambio de nombre, como acta de matrimonio o sentencia judicial. Por correo: Elige el formulario correcto según el trámite. Por ejemplo, Formulario DMV 14 para cambio de dirección o REG 256/REG 227 para modificar el nombre. Llénalo con los datos pertinentes y envíalo a la dirección oficial indicada en el documento.

El DMV recuerda que mantener los datos actualizados es obligatorio y necesario para evitar problemas en trámites legales, registros de vehículos y emisión de identificaciones oficiales.

Nueva ley SB 506 y plazos para los residentes

La ley SB 506, vigente desde el 1° de enero de 2026, permite solicitar un duplicado de la licencia de conducir con la dirección actualizada, incluso si la licencia anterior no se perdió o dañó. Al recibir el nuevo documento, el titular debe destruir inmediatamente la licencia antigua con la dirección anterior.

Además, el DMV recuerda que los residentes que cambien de domicilio tienen 10 días para notificarlo, aplicable tanto al registro personal como al del vehículo. Esta medida busca que todos los datos sean correctos para trámites de identificación y circulación.

Con estas regulaciones, el DMV espera agilizar el proceso para migrantes y residentes, evitando retrasos en servicios estatales y garantizando que los registros estén actualizados en todo momento.