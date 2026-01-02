REAL ID: Autoridades en California alertan que 325,000 personas deberán anular su documento

Al menos 325,000 residentes del estado de California tendrán que reemplazar sus REAL ID debido a un error en el software del sistema de datos del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), de acuerdo con un comunicado oficial del DMV y según informó ABC7 News.

El problema fue detectado tras una revisión interna de los sistemas del DMV, en la que se identificó que algunos inmigrantes con estatus legal recibieron REAL ID cuya fecha de vencimiento no coincide con la autorización federal para permanecer en el país, lo que genera un incumplimiento de los requisitos federales.

Las autoridades estatales informaron que el error afecta aproximadamente al 1.5 % de los titulares de REAL ID en California, y aclararon que el fallo proviene de un sistema heredado que data del año 2006 . El DMV subrayó que la gran mayoría de los residentes no necesita realizar ninguna acción.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.¿Qué sucederá con el error del REAL ID en California?

El DMV informó que ya comenzó a enviar notificaciones a las personas afectadas, en las que se detallan los pasos a seguir para reemitir el REAL ID y mantener el cumplimiento con los estándares federales vigentes.

Como parte de la respuesta, el departamento eximirá del pago de tarifas asociadas al reemplazo del documento y acelerará el proceso para reducir molestias a los usuarios impactados por el error.

El director del DMV, Steve Gordon, aseguró que cerca del 99 % de los titulares de REAL ID no se verán afectados y reiteró que el departamento mantiene su compromiso de servir a todos los californianos, garantizando que las identificaciones estatales cumplan con los requisitos federales.

Además, el DMV enfatizó que no se emitieron REAL ID a personas indocumentadas.

¿Qué es el REAL ID y por qué es importante?

El REAL ID surge a partir de la Ley REAL ID aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2005, con el objetivo de establecer estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados.

En California, el REAL ID permite a los residentes abordar vuelos nacionales, ingresar a edificios federales y acceder a instalaciones militares, funciones que no están permitidas con una licencia estatal estándar que no cumpla con la normativa federal.

Para obtener un REAL ID, los solicitantes deben presentar documentos que comprueben identidad, número de Seguro Social y residencia en el estado, además de contar con presencia legal en Estados Unidos.