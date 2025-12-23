OpenAI lanza “Tu año con ChatGPT”, un resumen personalizado del uso del chatbot en 2025

ChatGPT se suma a plataformas como YouTube, Apple Music, Google Fotos y Spotify con el lanzamiento de un resumen personalizado de fin de año. La nueva función, denominada “Tu año con ChatGPT”, permite a los usuarios repasar cómo interactuaron con el chatbot a lo largo de 2025, a partir de sus conversaciones e ideas más relevantes.

If you're in one of the countries above, check back throughout the day to see if "Your Year with ChatGPT" has rolled out to you.



You can also try adding the "Your Year with ChatGPT" app by tapping the + sign and asking Chat, "show me my year with ChatGPT." pic.twitter.com/oRUNQiCDzn — OpenAI (@OpenAI) December 22, 2025

OpenAI anunció esta novedad a través de una publicación en X e informó que el despliegue inicial alcanza a usuarios de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia que tengan activadas la memoria guardada de referencia y el historial de chat de referencias. Una vez habilitada, la función aparece como un banner dentro de la interfaz de chat.

Cómo acceder al resumen de fin de año de ChatGPT

Los usuarios que tengan disponible la función pueden ingresar al resumen tocando el banner “Tu año con ChatGPT” que se muestra en la pantalla principal del chat. También es posible acceder mediante el botón “+” y utilizando el prompt “muéstrame mi año con ChatGPT”.

El resumen presenta una visión general de los temas abordados durante el año, junto con estadísticas como el día de mayor actividad, el total de conversaciones, la cantidad de mensajes enviados y otros datos relacionados con el uso del chatbot.

Qué incluye “Tu año con ChatGPT”

Además de las métricas y el historial de chats, el resumen destaca un estilo de conversación basado en los hábitos de escritura del usuario y propone un “arquetipo” según la forma en que utilizó la herramienta. También incorpora un poema generado por IA, una ilustración personalizada en estilo píxel inspirada en la actividad registrada, un premio asociado a los patrones de uso y predicciones sobre posibles formas de utilizar ChatGPT en 2026.

La función está disponible para todos los niveles de ChatGPT, incluida la versión gratuita, y ofrece una síntesis del rol que el chatbot tuvo en las rutinas diarias, desde consultas rápidas hasta sesiones de trabajo o lluvia de ideas a lo largo del año.