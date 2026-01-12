Al menos cuatro entidades bancarias cerrarán en Estados Unidos por feriado federal

Los principales bancos de Estados Unidos, entre ellos Chase Bank, Wells Fargo, Citibank y Bank of America, suspenderán la atención presencial durante 24 horas el lunes 19 de enero. El cierre responde a la conmemoración del Día de Martin Luther King Jr., una fecha reconocida como feriado federal en el país.

Esta jornada se celebra cada año el tercer lunes de enero y forma parte del calendario oficial de días festivos federales, durante los cuales las instituciones bancarias ajustan su operativa habitual. En el caso de Chase Bank , la medida afectará a todas sus sucursales a nivel nacional.

¿Por qué cerrará Chase Bank el lunes 19 de enero?

El cierre corresponde a una pausa programada por el Día de Martin Luther King Jr., una fecha establecida para honrar el legado del líder del movimiento por los derechos civiles. Como ocurre con otros feriados federales, Chase Bank interrumpirá la atención presencial durante toda la jornada.

Las más de 5.300 sucursales de la entidad permanecerán cerradas por 24 horas. La reapertura está prevista para el martes 20 de enero, a partir de las 9:00 am., en el horario comercial habitual. Las transacciones pendientes comenzarán a procesarse una vez que los sistemas bancarios retomen su funcionamiento normal.

¿Qué servicios estarán disponibles durante el cierre?

Durante el feriado, los clientes podrán seguir utilizando los servicios bancarios digitales. Las plataformas de banca en línea y móvil permitirán realizar consultas de saldo, transferencias entre cuentas y depósitos de cheques de forma remota.

No obstante, Chase advierte que algunas operaciones programadas para un día festivo federal podrían no completarse hasta el siguiente día hábil. Transferencias ACH, transferencias bancarias y pagos de facturas podrían verse afectados. Asimismo, los depósitos de cheques que requieran revisión manual se procesarán a partir del martes.

¿Qué operaciones no se podrán realizar en sucursal?

El lunes 19 de enero no estarán disponibles los servicios presenciales, como retiros de efectivo dentro de sucursales, apertura de nuevas cuentas, verificación de identidad en persona, consultas sobre préstamos e hipotecas y servicios notariales.

Chase Bank, al igual que otras entidades, publica con antelación su calendario de feriados, que incluye fechas como Año Nuevo, Día de los Presidentes, Día de los Caídos, Día del Trabajo, Día de los Veteranos y Navidad.