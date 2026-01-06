Feriados federales en Nueva York 2026: calendario oficial y fechas clave

Los feriados federales en Estados Unidos son fechas establecidas por el gobierno nacional y se aplican en todo el país, incluida la ciudad de Nueva York. Durante estos días, la mayoría de las oficinas federales permanecen cerradas y se ve afectado el funcionamiento de bancos, tribunales, escuelas públicas y servicios administrativos. Conocer el calendario oficial de feriados federales en NYC para 2026 resulta clave para planificar trámites, viajes, citas oficiales y jornadas laborales.

Here is every day the 🇺🇸 stock market will be closed in 2026



- January 1st (Today) for New Years Day

- January 19th for MLK Jr Day

- February 16th for Presidents Day

- April 3rd for Good Friday

- May 25th for Memorial Day

- June 19th for Juneteenth

- July 3rd for Independence… pic.twitter.com/Rp4Bn5rd6W — WOLF (@WOLF_Financial) January 2, 2026

Si bien cada estado o ciudad puede contar con celebraciones adicionales, los feriados federales tienen un impacto directo en la actividad cotidiana. En el sector privado, los empleadores no están obligados a otorgar el día libre, aunque muchas empresas lo hacen o aplican esquemas de pago especial. A continuación, se detallan las fechas oficiales de los feriados federales que se celebrarán en Nueva York durante 2026.

Feriados federales del primer semestre de 2026

El primer feriado federal del año será el Día de Martin Luther King Jr., que se conmemorará el lunes 19 de enero de 2026. La fecha honra al líder del movimiento por los derechos civiles y, al celebrarse un lunes, genera un fin de semana largo que impacta en el funcionamiento de escuelas públicas y oficinas gubernamentales en NYC.

El lunes 16 de febrero de 2026 se celebra el Día de los Presidentes, oficialmente conocido como el Día de Washington. Durante esta jornada, las oficinas federales permanecen cerradas y muchas instituciones educativas suspenden actividades en Nueva York.

El Día de los Caídos, o Memorial Day, se observará el lunes 25 de mayo de 2026. Este feriado rinde homenaje a los miembros de las fuerzas armadas fallecidos en servicio y marca de forma no oficial el inicio del verano en Estados Unidos. En Nueva York suelen realizarse desfiles y actos conmemorativos.

Juneteenth se celebrará el viernes 19 de junio de 2026. Este feriado federal, incorporado recientemente al calendario oficial, conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. En NYC, las oficinas federales cierran y un número creciente de instituciones y empresas reconoce esta fecha.

Feriados federales del segundo semestre de 2026

El Día de la Independencia tendrá una particularidad en 2026. Como el 4 de julio cae sábado, el feriado federal se observará el viernes 3 de julio, lo que generará un fin de semana largo en Nueva York. Durante esta fecha, las oficinas públicas permanecen cerradas y se realizan eventos y espectáculos públicos.

El Día del Trabajo se celebrará el lunes 7 de septiembre de 2026. Este feriado reconoce a los trabajadores y marca el cierre no oficial del verano. En NYC, el inicio del ciclo escolar suele producirse poco después, lo que implica ajustes en horarios y servicios.

El lunes 12 de octubre de 2026 tendrá lugar el Día de Colón, un feriado federal con especial relevancia en Nueva York por su vínculo histórico con la comunidad italoamericana. Las oficinas federales y estatales suspenden actividades durante esta jornada.

Feriados de cierre de año en Nueva York

El Día de los Veteranos se conmemorará el miércoles 11 de noviembre de 2026. La fecha honra a quienes han servido en las fuerzas armadas y en NYC se realizan actos oficiales y ceremonias, mientras las oficinas federales permanecen cerradas.

Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, se celebrará el jueves 26 de noviembre de 2026. Es uno de los feriados más importantes del país y en Nueva York se realiza el tradicional desfile. Muchas empresas cierran jueves y viernes, y la víspera se caracteriza por una intensa actividad comercial.

El último feriado federal del año será Navidad, el viernes 25 de diciembre de 2026. Durante esta fecha, los servicios públicos operan con horarios reducidos y el comercio adopta esquemas especiales. El siguiente feriado federal será el 1 de enero de 2027, con la celebración del Año Nuevo.