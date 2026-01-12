Regreso inesperado a la Tierra: Tripulación espacial inicia preparación de emergencia

Cuatro astronautas de la Crew-11 a bordo de la Estación Espacial Internacional comenzaron a prepararse para un regreso anticipado a la Tierra que durará más de 10 horas. Esta medida se adoptó tras un problema médico presentado por uno de los tripulantes, que obligó a ajustar la misión original.

Durante el viaje, la tripulación atravesará el espacio y la atmósfera terrestre, cumpliendo con protocolos de reentrada y aterrizaje cuidadosamente planificados.

Las autoridades espaciales aseguran que todas las medidas de seguridad se están cumpliendo rigurosamente para proteger a los astronautas.

NASA confirma el regreso de la Tripulación Crew-11

Jared Isaacman, administrador de la NASA , confirmó a los medios de comunicación que se trataba de una situación médica de uno de los tripulantes. Confirmó que no podrían en riesgo la salud de sus astronautas y que, priorizando su bienestar, adelantaron el regreso a la Tierra unos cuantos meses.

La Crew-11 despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida el pasado 1 de agosto del 2025, en una nave espacial de SpaceX Dragon, que fue impulsada por un cohete Falcon. Tenían en el objetivo de realizar la primera caminata espacial del 2026, pero ya no podrán hacerlo por el retorno anticipado.

A su vez, Isaacman confirmó que las otras misiones de Artemis II y Crew-12 son independientes y que no hay motivos para que se interrumpan. De igual manera, el lanzamiento de la misión Artemis II en la Ventana 17 programada para febrero sigue en pie.

Cabe destacar que habían realizado 270 caminatas espaciales desde 1998 y no habían tenido que traer de regreso a los astronautas; sin embargo, ya llegó la primera vez, aunque esto no afectará las futuras operaciones.

Sobre la Crew-11

La tripulación, compuesta por astronautas de varias agencias internacionales, permaneció durante varios meses en órbita realizando experimentos científicos y tareas de mantenimiento en la estación espacial.