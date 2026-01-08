La tripulación Crew-11 tuvo que regresar anticipadamente a la Tierra, confirma la NASA

La NASA confirmó que la tripulación Crew-11 tuvo que regresar a la Tierra de manera anticipada, debido a las necesidades médicas de algunos de los astronautas de la misión. Una noticia que fue de alto impacto a nivel internacional, considerando que durante más de dos décadas esto no había ocurrido.

Originalmente, la misión del Crew-11 estaba programada para extenderse hasta marzo del 2026, sin embargo, la NASA confirmó en rueda de prensa que tendrán que regresar en las próximas 48 horas.

NASA confirma el regreso de la Tripulación Crew-11

Jared Isaacman, administrador de la NASA , confirmó a los medios de comunicación que se trataba de una situación médica de uno de los tripulantes. Confirmó que no podrían en riesgo la salud de sus astronautas y que, priorizando su bienestar, adelantaron el regreso a la Tierra unos cuantos meses.

La Crew-11 despegó del Centro Espacial Kennedy en Florida el pasado 1 de agosto del 2025, en una nave espacial de SpaceX Dragon, que fue impulsada por un cohete Falcon. Tenían en el objetivo de realizar la primera caminata espacial del 2026, pero ya no podrán hacerlo por el retorno anticipado.

A su vez, Isaacman confirmó que las otras misiones de Artemis II y Crew-12 son independientes y que no hay motivos para que se interrumpan. De igual manera, el lanzamiento de la misión Artemis II en la Ventana 17 programada para febrero sigue en pie.

Cabe destacar que habían realizado 270 caminatas espaciales desde 1998 y no habían tenido que traer de regreso a los astronautas; sin embargo, ya llegó la primera vez, aunque esto no afectará las futuras operaciones.

