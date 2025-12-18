Amazon lanza Alexa+ en la web y transforma su asistente en un chatbot al estilo ChatGPT y Gemini

Amazon comenzó a desplegar una versión web de Alexa+ , su asistente de próxima generación, que habilita el acceso desde navegadores y amplía su uso más allá de los dispositivos Echo y la aplicación móvil. Para algunos usuarios, el sitio Alexa.com ya muestra una interfaz completa tipo chatbot, lo que acerca la experiencia a la de herramientas como ChatGPT y Google Gemini.

Excited to be with the team in NYC today rolling out the new Alexa+.



Across Amazon, we’re harnessing the transformative power of GenAI to reimagine the experiences we offer customers, and Alexa+ is the latest example.



She’s smarter, more capable, more personalized, and unlike… pic.twitter.com/pv4eXa5pF4 — Andy Jassy (@ajassy) February 26, 2025

La iniciativa busca facilitar interacciones que no dependen de la voz y ofrecer un entorno más adecuado para tareas de productividad, como la edición de textos o la gestión de información desde una pantalla más grande.

Funciones disponibles en la versión web de Alexa+

Según The Verge, la interfaz web de Alexa+ presenta un cuadro de chat central, sugerencias de consultas iniciales y opciones para copiar respuestas. Los usuarios pueden escribir solicitudes, subir archivos para su análisis y administrar elementos como listas de compras y calendarios.

La barra lateral izquierda integra el historial de conversaciones de los dispositivos Echo, controles básicos del hogar inteligente y acceso a documentos cargados. Esto permite retomar interacciones entre distintos dispositivos sin reiniciar los chats. Entre las tareas disponibles se incluyen la planificación de viajes, la creación de guías de estudio, la redacción de cartas, la realización de compras, reservas en restaurantes y el análisis de archivos subidos.

Limitaciones actuales y planes de acceso

La experiencia web se encuentra en una etapa inicial. La interfaz es más básica que la de otros chatbots de IA y no incluye herramientas avanzadas como bots personalizados ni funciones creativas de lienzo. El soporte para archivos también es limitado.

Durante el período de pruebas, Alexa+ se ofrece de forma gratuita. Amazon planea incluir el servicio dentro de Prime en el futuro y establecer una tarifa mensual de 20 dólares para los usuarios que no sean miembros del programa.