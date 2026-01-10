Minneapolis permitirá que estudiantes vean clases a distancia debido a los operativos de ICE en el estado

En medio del endurecimiento de los operativos migratorios de ICE en Minnesota , el sistema educativo de Minneapolis anunció que ofrecerá a las familias la opción de que sus hijos tomen clases a distancia durante, al menos, un mes y medio, como respuesta al temor creciente en la comunidad escolar. La medida busca que los estudiantes que no se sientan inseguros al trasladarse y puedan continuar con su aprendizaje sin perder el ritmo del ciclo escolar.

La decisión llega en un clima de alta tensión por la presencia y actividad de agentes federales en la zona metropolitana conocida como “Twin Cities”, donde se reporta un despliegue masivo de más de 2,000 agentes vinculados a tareas de inmigración y seguridad nacional. Este operativo, de acuerdo con reportes, ocurre por órdenes del presidente Donald Trump y ha puesto bajo presión a instituciones locales, incluyendo escuelas y autoridades educativas.

De acuerdo con lo informado, la alternativa de aprendizaje remoto estará disponible hasta el 12 de febrero, lo que en la práctica abre un periodo de varias semanas para que cada familia elija si envía a sus hijos al aula o si continúa desde casa. El modelo contemplado replica, en parte, lo visto durante la pandemia: docentes impartiendo la lección tanto a alumnos presenciales como a quienes se conecten en línea.

¿Qué anunció el distrito escolar de Minneapolis?

Autoridades educativas comunicaron que la opción remota es una respuesta directa a las preocupaciones por seguridad y al impacto emocional que los operativos migratorios están generando en estudiantes y padres. La inquietud principal, según declaraciones citadas en reportes, es que el incremento de actividades de ICE ha creado un entorno donde muchas personas no se sienten seguras al trasladarse hacia y desde las escuelas.

Además, el Departamento de Educación de Minnesota recordó que los distritos y escuelas chárter pueden ofrecer modalidades remotas a estudiantes inscritos, siempre que los planes consideren necesidades específicas, como las de alumnos con discapacidades y estudiantes aprendices de inglés. Ese punto es clave para Minneapolis, una ciudad con comunidades diversas donde miles de familias podrían requerir apoyos adicionales si el aprendizaje migra temporalmente a casa.

Operativo de ICE y temor comunitario

El contexto detrás de esta decisión es un aumento de tensiones por la aplicación de leyes migratorias a nivel federal en Minnesota, con reportes que describen un despliegue de alrededor de 2,000 agentes en el área de Minneapolis y Saint Paul. Según esa información, entre los participantes figuran elementos de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el brazo investigador asociado al Departamento de Seguridad Nacional.

Para muchas familias hispanas, el anuncio escolar no es un simple ajuste administrativo, sino una red de contención ante el miedo de salir a la calle, separarse en traslados o quedar expuestos a situaciones de verificación migratoria. En ese entorno, la educación a distancia se convierte en un “puente” para sostener la rutina académica mientras se estabiliza la situación en la ciudad y alrededor de los planteles.