Reportan que casos de hospitalizaciones infantiles por gripe están a un paso de romper récords en Estados Unidos

Las hospitalizaciones de niños por gripe en Estados Unidos se están acercando a niveles récord, una señal de alarma en plena temporada de influenza estacional. En las salas de emergencias y hospitales, pediatras reportan mayor presión asistencial y reiteran que la vacunación sigue siendo una de las mejores barreras para evitar complicaciones severas.

“This is really one of the worst flu seasons we’ve been seeing,” said Dr. Suchitra Rao, an infectious diseases physician at Children’s Hospital Colorado in Aurora.



Datos recientes citados por autoridades sanitarias muestran un aumento sostenido de casos, con especial impacto en menores y jóvenes, mientras crecen las consultas por enfermedad tipo influenza en clínicas y servicios ambulatorios. El panorama se agrava porque, pese a la amplia disponibilidad de la vacuna, la cobertura se mantiene sin grandes cambios entre adultos y niños, lo que deja a muchas familias expuestas en la etapa de mayor circulación viral.

En este contexto, especialistas recuerdan que la influenza no es “un simple resfriado”, ya que puede derivar en neumonía, deshidratación, empeoramiento de asma u otras complicaciones que terminan en internamientos. Además, los CDC han documentado que, cuando los pacientes llegan al hospital, una proporción importante requiere cuidados intensivos o incluso ventilación mecánica, lo que ilustra la severidad que puede alcanzar la enfermedad.

¿Qué dicen los especialistas sobre el incremento de las hospitalizaciones de niños por gripe?

"Realmente es una de las peores temporadas de influenza que hemos tenido", advirtió Suchitra Rao, especialista en enfermedades infecciosas en el hospital infantil de Aurora, Colorado, al describir el repunte de influenza y hospitalizaciones. En el mismo reporte, se señala que en el último año se registraron un total de 17 pacientes pediátricos muertos debido a la influenza, lo que demuestra el peligro que puede llegar a representar..

Para los médicos, el mensaje es claro: cuando un menor presenta fiebre alta persistente, dificultad para respirar, labios morados, deshidratación o somnolencia extrema, es momento de buscar atención sin demora. Los CDC también enfatizan que los pacientes hospitalizados con influenza deben recibir antivirales de forma oportuna para reducir el riesgo de complicaciones.

Influenza estacional: ¿por qué preocupa a los expertos?

La temporada 2024–25 fue clasificada por los CDC como de “alta severidad”, pues no solamente se ha disparado el número de casos pues son los más altos que se han registrado en los últimos 15 años.

A esto se suma además que según cifras del hospital Children's Colorado de Aurora aproximadamente un 80% de los pacientes pediátricos que están recibiendo atención en estos momentos no había recibido la vacuna de la gripe correspondiente, algo que resulta vital para disminuir los efectos de la influenza estacional de forma segura. La especialista apunta que aquellos niños que sí han sido vacunados suelen presentar una sintomatología mucho menos compleja que la de aquellos que no recibieron la inyección correspondiente.

Cifras del propio Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas inglés), apuntan a que al cierre de 2025 menos del 42.5% de los niños había recibido la vacuna contra la influenza. Dicho porcentaje representa uno de los más bajos en años, por lo que la especialista hace un llamado para que si aún no has llevado a vacunar a tu hijo, lo hagas lo más pronto posible.