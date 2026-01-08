Tras incursión en Venezuela, el Senado estadounidense busca frenar facultades de guerra de Trump

El Senado estadounidense aprobó este jueves una resolución conjunta que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del gobierno de Donald Trump en Venezuela y que contó con el apoyo de cinco republicanos.

La medida se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores del partido de Trump, que cuenta con una escueta mayoría, se unieron a la bancada demócrata.

La resolución, presentada por los demócratas y copatrocinada por el republicano Rand Paul, representa en todo caso una reprimenda para con Trump tras la reciente operación para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro de la que no se informó previamente al Congreso.

Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante debería aprobarse también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y después debe firmarla el propio Trump, que de seguro la vetaría.

Para anular el veto, ambas cámaras deberían volver a aprobar la resolución, pero por una mayoría de dos tercios.

BREAKING: The U.S. Senate voted to block Trump from taking further military action against Venezuela without Congress’s approval. pic.twitter.com/N3I0MPTYrm — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

La Cámara de Representantes ya rechazó en diciembre resoluciones similares para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela.

Trump arremete contra congresistas republicanos

Por su parte, el presidente Trump arremetió contra los cinco senadores que votaron junto a la bancada demócrata para aprobar la resolución sobre futuras incursiones en Venezuela, una medida que consideró intenta arrebatarle al jefe de Estado "la facultad de luchar y defender" al país.

"Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que votaron junto con los demócratas en un intento de arrebatarnos la facultad de luchar y defender a EE.UU. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían ser elegidos para ningún cargo público jamás", escribió Trump en su red Truth Social.

"Esta votación perjudica gravemente la autodefensa y la seguridad nacional de Estados Unidos, limitando la autoridad del presidente como comandante en jefe", añadió Trump, que consideró que la ley de Poderes de Guerra, aprobada en 1973 para que el Congreso controle la capacidad de un presidente para desplegar tropas es "inconstitucional" por vulnerar el artículo II de la Carta Magna que establece los poderes del jefe de Estado.

