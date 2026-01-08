Más peludos y adorables: Minecraft transforma por completo a sus crías de animales

Mojang dio a conocer los primeros detalles del próximo contenido de Minecraft, al que define como el lanzamiento más adorable del juego hasta el momento. La propuesta marca un cambio en la estrategia reciente del estudio, que en el último año aceleró el ritmo de novedades y sorprendió a la comunidad con adiciones anticipadas de cara al inicio de 2026. En este contexto, los mobs bebés de animales pasan a ocupar un lugar central dentro del universo del sandbox.

La actualización introduce un rediseño completo de las crías de animales, que dejan atrás sus versiones anteriores para integrarse como nuevos NPC dentro del juego. El foco está puesto en el aspecto visual y sonoro, con cambios que buscan diferenciar claramente a los animales bebés de sus contrapartes adultas sin alterar las mecánicas conocidas.

Ocho animales bebés con nuevo diseño visual

El contenido incorpora ocho versiones de animales bebés: lobos, gatos, cerdos, vacas, pollos, ocelotes, ovejas y conejos. Cada uno presenta un rediseño que modifica rasgos clásicos del juego, como los ojos, que pasan de tener dos píxeles a uno solo, alterando de forma sutil su expresión visual.

En el caso de las especies que cuentan con variantes estéticas, como lobos y gatos, la actualización contempla crías específicas para cada variante disponible. Esto amplía la cantidad de combinaciones posibles y suma opciones para quienes buscan coleccionar o diferenciar a sus criaturas dentro del mundo de Minecraft.

Nuevos sonidos y reemplazo de versiones anteriores

Además del apartado visual, Mojang añadió nuevos efectos de sonido para lechones, gatitos y crías de lobo. Estos audios fueron capturados a partir de sonidos reales y se integran como parte del rediseño general. Los nuevos mobs bebés reemplazan directamente a las versiones jóvenes previas de animales como vacas, cerdos o lobos, sin necesidad de realizar acciones adicionales.

Para identificar a cada cría, los jugadores podrán utilizar etiquetas con nombre, que se fabrican a partir de papel y cualquier pepita de metal. No se requieren niveles de experiencia ni procesos especiales para acceder a estas criaturas.

Cómo probar la actualización en Java y Bedrock

Las funciones se encuentran en fase de prueba tanto en Minecraft Java como en Bedrock. En Java, es necesario activar las instantáneas, mientras que en Bedrock se debe habilitar la versión Preview o beta. En Modo Creativo, los animales pueden generarse mediante huevos de mobs, y en Modo Supervivencia se mantienen los métodos habituales de apareamiento.

En consolas PS4 y PS5, el acceso se realiza desde el menú de Configuración, sección Preview. En Android, la descarga está disponible como “Minecraft: Preview” desde Play Store, y en iOS se gestiona a través de la app TestFlight, con cupos limitados para la beta.