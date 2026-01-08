Una función de Google te avisa si tus datos aparecen en filtraciones de la dark web

De forma cotidiana se registran brechas de seguridad que dejan al descubierto datos personales como direcciones de correo electrónico, contraseñas, números de teléfono o información financiera. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) destaca entre las opciones disponibles una función de Google orientada a rastrear filtraciones en la dark web y facilitar la supervisión de posibles coincidencias con datos personales.

Cuando se produce una filtración, los datos comprometidos suelen circular fuera de los entornos habituales de la web. En muchos casos, esta información termina publicada o comercializada en la dark web, un espacio oculto de internet que facilita el intercambio ilegal de bases de datos robadas. Frente a este contexto, existen herramientas que permiten a los usuarios comprobar si su información personal ha sido expuesta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo funciona la herramienta de Google para detectar filtraciones

La función de Google para la monitorización de la dark web permite verificar si información personal aparece en registros filtrados. Esta herramienta analiza bases de datos comprometidas y contrasta su contenido con los datos que cada usuario decide vigilar.

Para utilizarla, es necesario disponer de una cuenta personal de Google. Desde allí, el usuario puede seleccionar qué información desea supervisar, incluyendo nombre completo, dirección postal, número de teléfono, correo electrónico, nombre de usuario y contraseñas.

Google realiza búsquedas periódicas en la dark web y, si detecta coincidencias, envía una notificación al usuario. Para proteger la privacidad, los datos se muestran de forma parcial. El acceso se realiza desde la sección de “Seguridad” de la cuenta, donde se activa el informe de la dark web y se configura el perfil de seguimiento de manera guiada.

Qué es la dark web y por qué supone un riesgo

La dark web es el segmento menos accesible de internet. No aparece indexada en los motores de búsqueda tradicionales y requiere navegadores específicos, como TOR, para poder acceder a sus contenidos.

Este entorno se caracteriza por ofrecer altos niveles de anonimato, lo que dificulta rastrear las actividades que allí se desarrollan. Según el INCIBE, uno de los principales riesgos es la existencia de foros y mercados clandestinos dedicados a la compraventa de datos personales robados.

Las filtraciones procedentes de aplicaciones, servicios en la nube o plataformas digitales suelen acabar en estos espacios, donde se intercambian correos electrónicos, contraseñas, números de tarjetas de crédito y documentos de identidad.

Recomendaciones para evitar la exposición de datos personales

La prevención es fundamental para reducir el riesgo de que la información personal termine en la dark web. El INCIBE recomienda utilizar contraseñas seguras, únicas y gestionadas mediante aplicaciones especializadas.

También aconseja desconfiar de correos electrónicos o mensajes sospechosos que incluyan enlaces o archivos desconocidos. Mantener el software y los dispositivos actualizados ayuda a corregir vulnerabilidades, mientras que el uso de antivirus y cortafuegos refuerza la protección frente a amenazas externas.

Estas prácticas forman parte de las recomendaciones disponibles en los canales oficiales del instituto para proteger la identidad digital.