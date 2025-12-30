Cerrar sesión y cambiar contraseñas de Google: Actúa rápido si te roban o pierdes tu Android

Perder el celular o ser víctima de robo representa un riesgo inmediato para la seguridad digital y la privacidad personal. En la actualidad, el celular es mucho más que un medio de comunicación. Android, al estar vinculado a la cuenta de Google , se convierte en la puerta de entrada a servicios como Gmail, Google Drive, Google Fotos y gestores de contraseñas. Además, suele ser el principal canal para recibir códigos de verificación en dos pasos y alertas de seguridad, lo que incrementa su nivel de exposición.

Cerrar la sesión de Google de forma remota

Si el equipo es Android, la herramienta Encontrar mi dispositivo permite acceder desde cualquier navegador. Desde allí se puede reproducir un sonido para ubicarlo si está cerca, bloquear el dispositivo para cerrar la sesión de Google y mostrar un mensaje en pantalla, o borrar de forma permanente todos los datos. Esta última opción impide continuar con la localización posterior del celular.

Cuando no es posible recuperar el teléfono, se recomienda cerrar la sesión de la cuenta Google desde otro dispositivo. Para ello, hay que ingresar a la cuenta, acceder a la sección Seguridad, buscar “Tus dispositivos”, administrar los equipos activos y seleccionar el celular perdido o robado para salir de la sesión.

Cambiar contraseñas y accesos sensibles

Incluso después de cerrar la sesión, es esencial modificar la contraseña de Google. Si se utilizaba el gestor de contraseñas, también se deben cambiar las claves de redes sociales, servicios bancarios y aplicaciones de compras asociadas.

Si el celular recibía códigos de seguridad por SMS o mediante aplicaciones de autenticación, es necesario eliminarlo como dispositivo de confianza. También se recomienda generar y guardar códigos de respaldo para evitar bloqueos futuros.

Medidas adicionales fuera de Google

La protección debe completarse con acciones externas. Bloquear la tarjeta SIM a través de la operadora evita el uso de códigos por SMS. Solicitar el bloqueo por IMEI inhabilita el equipo en las redes móviles, y presentar una denuncia formal resulta clave para trámites legales o reclamos de seguro.

Actuar sin demora permite reducir el impacto del robo y mantener el control sobre la cuenta de Google y los accesos asociados, evitando consecuencias mayores en la seguridad personal y financiera.