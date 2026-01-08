Nueva York amplía el Crédito Tributario por hijos y ofrece hasta $1.000 por niño a las familias elegibles

El estado de Nueva York implementó mejoras en el Empire State Child Credit , (Crédito Tributario por Hijos de Nueva York) un crédito reembolsable destinado a apoyar a familias que presentan declaraciones del impuesto sobre la renta estatal y cumplen con los requisitos vigentes. Los padres pueden recibir hasta $1.000 dólares por cada niño menor de cuatro años.

El beneficio se reclama junto con la declaración estatal mediante el Formulario IT-213 y se otorga por cada hijo calificado, siempre que el contribuyente cumpla con los límites de ingresos establecidos.

Requisitos de elegibilidad y umbrales de ingresos

Para ser elegible, el solicitante debe ser residente de tiempo completo del estado de Nueva York y tener al menos un hijo calificado menor de 17 años al 31 de diciembre del año fiscal correspondiente.

Los padres solteros con ingresos anuales inferiores a $75,000 dólares pueden acceder al crédito, mientras que el umbral asciende a $110,000 dólares para quienes presentan una declaración conjunta.

En el caso de declaraciones conjuntas, el monto puede ser menor y se aplica una reducción progresiva a medida que el ingreso bruto ajustado federal supera los límites establecidos según el estado civil.

Montos del crédito según edad del hijo

El crédito correspondiente a hijos calificados en 2025 se reclama en la declaración del año fiscal 2025, que se presenta en 2026, y contempla montos diferenciados de acuerdo con la edad.

Para ese período, el monto es de $1.000 dólares por cada hijo menor de cuatro años y de $330 dólares por cada hijo de al menos cuatro años pero menor de 17. En los años siguientes, el crédito se mantiene para los menores de cuatro años y aumenta para los hijos de cuatro a 16 años, aplicándose en las declaraciones fiscales de 2026 y 2027.

Reducciones y requisitos de identificación

El monto del crédito se reduce en $16,50 dólares por cada $1.000 dólares que el ingreso bruto ajustado federal exceda los umbrales definidos para cada tipo de declaración.

Los umbrales considerados son $110.000 dólares para declaraciones conjuntas de casados, $75.000 dólares para solteros, jefes de familia o cónyuges sobrevivientes calificados, y $55.000 dólares para casados que presentan por separado, conforme a la normativa estatal aplicable. Estos límites determinan la reducción gradual del beneficio y se aplican según el ingreso bruto ajustado federal informado en la declaración correspondiente. El cálculo se realiza automáticamente al completar el formulario requerido por la autoridad fiscal estatal vigente.

Para reclamar el Empire State Child Credit es obligatorio informar un número de Seguro Social válido o un ITIN tanto del contribuyente como de cada hijo incluido en el Formulario IT-213 presentado con la declaración.