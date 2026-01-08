El IRS iniciará la temporada de declaración de impuestos 2026 en Estados Unidos el 26 de enero

Los contribuyentes en Estados Unidos ya tienen una fecha clave para el inicio de la próxima temporada fiscal. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) confirmó que comenzará a aceptar la declaración del impuesto sobre la renta a partir del 26 de enero de 2026. A partir de ese día, millones de personas podrán presentar su Formulario 1040 correspondiente al año fiscal 2025.

Monday, January 26, 2026, will be the first day of the nation’s 2026 filing season. #IRS expects to receive about 164 million individual income tax returns this year, with most people filing electronically. Find more info here: https://t.co/W3B7eLghtQ pic.twitter.com/Tfqi0YP9Ia — IRSnews (@IRSnews) January 8, 2026

Para muchos hogares, el reembolso anual representa uno de los ingresos más importantes del año. De acuerdo con datos del IRS, el pago promedio del año pasado fue cercano a los $3.200 dólares. Para la próxima temporada, ese monto podría ser mayor: un análisis reciente de la firma de servicios financieros Piper Sandler estima que el cheque típico podría incrementarse en alrededor de $1.000 dólares adicionales.

Cambios fiscales que impactan la declaración 2025

Las declaraciones que se presenten en 2026 estarán influenciadas por varias modificaciones introducidas a través de la ley republicana conocida como “Big, Beautiful Bill”. Esta normativa incorporó nuevas exenciones fiscales con efecto retroactivo al año 2025.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de impuestos sobre determinadas horas extras y propinas. Además, se elevó el límite de la deducción por impuestos estatales y locales (SALT), que pasó de $10.000 a $40.000 dólares. Estas modificaciones pueden alterar el monto final del reembolso o del impuesto adeudado, dependiendo de la situación particular de cada contribuyente.

Fechas límite y opción de prórroga

La fecha límite para presentar la declaración federal de impuestos será el 15 de abril de 2026. Quienes no puedan cumplir con ese plazo podrán solicitar una prórroga automática antes de esa fecha, lo que les permitirá presentar la declaración hasta el 15 de octubre.

Sin embargo, la extensión solo aplica para el envío de la documentación. Cualquier impuesto adeudado debe pagarse antes del 15 de abril para evitar multas e intereses, aun cuando se haya solicitado la prórroga correspondiente.

Cuánto tarda en llegar el reembolso del IRS

El tiempo de espera para recibir un reembolso dependerá del método de presentación y de si el IRS detecta algún inconveniente en la declaración. En general, quienes presentan electrónicamente suelen recibir su dinero en menos de 21 días.

Esto implica que un contribuyente que envíe su declaración el mismo 26 de enero podría recibir el reembolso antes del 16 de febrero, siempre que no existan errores o revisiones adicionales. El IRS recomienda utilizar la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” para consultar el estado del trámite, disponible aproximadamente 24 horas después de una presentación electrónica.

En el caso de las declaraciones en papel, el proceso es más lento. El IRS informó que la herramienta tardará hasta cuatro semanas en mostrar información, ya que estos formularios requieren procesamiento manual.