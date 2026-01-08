Lego lanza una consola de videojuegos retro 3 en 1 por $20 y ya está a la venta en EUA

La línea Lego Creator 3 en 1 sumó en enero de 2026 un nuevo set con estética gamer que se incorpora al catálogo regular de la marca. Se trata de la consola de Juegos Retro, un kit de 268 piezas que permite construir tres modelos diferentes y que ya está disponible en Amazon , Best Buy y la Lego Store . El set tiene un precio de $20 dólares y está recomendado para constructores a partir de los ocho años.

Este lanzamiento forma parte de la primera entrega de sets Creator 3 en 1 del año, una colección que incluye nueve propuestas con temáticas variadas. Como es habitual en esta línea, cada caja contiene piezas suficientes para armar solo uno de los modelos posibles, lo que implica desmontar la construcción para explorar las otras alternativas incluidas.

Tres opciones de construcción en un solo set

La consola de Juegos Retro de Lego Creator ofrece la posibilidad de armar una consola portátil, una máquina recreativa en miniatura o una computadora de escritorio. Esta dinámica es uno de los rasgos distintivos de la serie 3 en 1, que prioriza la versatilidad y la experiencia de reconstrucción como parte central del juego.

La versión portátil destaca por su diseño compacto y por incluir tres cartuchos intercambiables con distintos patrones. Estos “juegos” se insertan en una ranura para modificar la imagen visible detrás de la pantalla transparente. Además, el modelo incorpora joysticks y gatillos móviles, lo que suma elementos interactivos a la construcción.

Detalles del modelo arcade y la computadora

La máquina recreativa incluida en el set presenta un diseño simplificado en comparación con otros productos de Lego dedicados a este formato. Aun así, mantiene la estética clásica de los arcades y se integra como una de las tres opciones de armado disponibles dentro del mismo kit.

Por su parte, la computadora en miniatura está compuesta por tres elementos principales: una torre, un monitor colocado en la parte superior y un teclado con teclas de flecha diferenciadas. El conjunto se completa con un pequeño mouse, lo que permite representar un equipo de escritorio a escala reducida.

La consola retro es uno de los nueve sets lanzados en enero de 2026 dentro de la línea Lego Creator 3 en 1. La colección también incluye propuestas como Dinosaurio Feroz, Cachorro Juguetón, Lindo Hámster con Flor y Hermosos Delfines. Ocho de estos sets se encuentran disponibles en Amazon, mientras que el Telescopio de Exploración Espacial es exclusivo de la Lego Store y Target.