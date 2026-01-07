CES revive la nostalgia gamer: Arcade y SEGA presentan nuevas consolas retro conectadas a internet

En cada edición del Consumer Electronics Show (CES) , los videojuegos ocupan un espacio relevante por su capacidad de combinar innovación tecnológica y valor cultural. Arcade y SEGA aprovecharon este gran evento para anunciar las nuevas consolas retro y las cabinas arcade presentan pantallas modernas y conexión a internet, ampliando las opciones para los aficionados y facilitando el acceso a catálogos históricos de juegos.

Retro meets high stakes. 🎰 The My Arcade Casino Pocket Player Max packs the thrill of the casino right in your pocket.🤑💰💵#MyArcade #CasinoPlayer #VideoGames #Handheldgaming pic.twitter.com/FBddcOXvxu — My Arcade (@MyArcadeRetro) December 24, 2025

El interés del público se divide entre la nostalgia por los títulos emblemáticos que marcaron a generaciones y la incorporación de funciones modernas que amplían la experiencia de uso. Pantallas actuales, conectividad a internet y acceso a catálogos históricos son algunos de los elementos que definen a estos dispositivos, pensados tanto para coleccionistas como para nuevos usuarios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo se han actualizado las consolas retro en el CES 2026

Durante el CES 2026, distintas empresas especializadas presentan consolas que combinan diseño clásico con tecnología contemporánea. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la de My Arcade, que exhibe un sistema portátil con licencias oficiales de franquicias reconocidas como Sonic y OutRun.

El dispositivo está concebido para ofrecer una experiencia de arcade en formato compacto, con una pantalla de alta definición y controles optimizados para sesiones prolongadas de juego. La incorporación de conexión a internet permite descargar nuevos títulos y participar en comunidades en línea, ampliando el alcance del producto más allá de su catálogo inicial.

Además, estas consolas suelen incluir bibliotecas precargadas con juegos históricos y admiten actualizaciones de software, lo que facilita la integración de nuevas funciones sin alterar la estética original que caracteriza a este tipo de dispositivos.

Otras tendencias tecnológicas presentes en la feria

Más allá del sector de los videojuegos, el CES 2026 presenta avances vinculados a la robótica social y a la inteligencia artificial. En este ámbito, los robots de compañía ganan protagonismo con propuestas orientadas a distintos públicos y contextos de uso.

Dentro de la robótica social, algunas propuestas se enfocan específicamente en el acompañamiento educativo de niños. Yonbo X1, desarrollado por X Origin, es uno de los modelos presentados con este objetivo.

El robot utiliza modelos de lenguaje avanzados para interactuar con niños pequeños, fomentar el desarrollo del habla y reconocer emociones básicas. Su diseño apunta a facilitar conversaciones adaptadas al nivel de comprensión del usuario, con una interfaz pensada para un uso intuitivo y cotidiano en el ámbito familiar.