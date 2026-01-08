Sin aire acondicionado y comida con gusanos: Así son las condiciones de reclusión de Nicolás Maduro en Brooklyn

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplen su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) . En esta cárcel federal, los internos de alto perfil suelen permanecer hasta 23 horas al día en sus celdas con rutinas estrictas, alimentación y alojamiento básicos, así como supervisión constante, además de otras condiciones, según reportes sobre el funcionamiento de esta instalación.

El MDC de Brooklyn es una instalación federal que alberga a internos que esperan juicio en tribunales de Nueva York y sus alrededores. En esta cárcel, las personas catalogadas como de alto perfil o riesgo especial suelen permanecer hasta 23 horas al día en sus celdas, con salidas limitadas para reuniones legales, recreación y llamadas supervisadas, según expertos y abogados consultados por CNN.

Además de las restricciones de tiempo fuera de las celdas, la prisión mantiene protocolos estrictos de seguridad. Los internos se alojan en áreas segmentadas, evitando contacto con otros reclusos que puedan representar un riesgo, y todos los movimientos dentro del centro son monitoreados por el personal.

Históricamente, el MDC ha recibido críticas sobre aspectos de infraestructura, acceso a servicios y manejo interno. Se han reportado problemas como escasez de personal, deficiencias en higiene y calidad de la alimentación, aunque las autoridades penitenciarias aseguran que se han implementado medidas para mantener estándares mínimos de seguridad y bienestar.

Las condiciones en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn

El MDC de Brooklyn, inaugurado en 1994, alberga a más de 1.300 internos que enfrentan procesos judiciales federales. La instalación combina áreas de confinamiento general y unidades de segregación según el perfil de los internos.

Confinamiento prolongado: los internos de alto perfil pasan hasta 23 horas al día en sus celdas, con tiempo limitado para recreación o visitas legales.

Supervisión constante: todos los movimientos fuera de la celda son monitoreados y programados por el personal penitenciario.

Separación por áreas: la segmentación evita riesgos de interacción con otros grupos y protege tanto a los internos como al personal.

Esta organización refleja prácticas estándar de seguridad en cárceles federales para personas con perfiles judiciales complejos o riesgos específicos.

Infraestructura, alimentación y servicios

El MDC ha enfrentado críticas públicas sobre infraestructura y servicios:

Condiciones de higiene: se han reportado problemas históricos de limpieza y mantenimiento, así como presencia de plagas.

Alimentación: algunos reportes mencionan comida en mal estado o limitada, aunque la administración afirma que se cumplen los estándares mínimos requeridos.

Acceso a servicios médicos: la atención a internos puede ser limitada o programada, especialmente en unidades de alta seguridad o segregación.

Los expertos coinciden en que estas condiciones son típicas de cárceles con alta rotación de internos y protocolos de seguridad estrictos, especialmente para detenidos de alto perfil como Maduro y Flores.

La captura de Nicolás Maduro

El presidente venezolano Nicolás Maduro fue capturado en Caracas durante un operativo militar de Estados Unidos el 3 de enero. Posteriormente fue extraditado a Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico y posesión de armas. Su esposa, Cilia Flores, también fue detenida y permanece bajo custodia en el mismo centro.

En su primera audiencia, tanto Maduro como Flores se declararon inocentes de los cargos que enfrentan, y se les permitió contactar a representantes consulares de Venezuela, conforme a lo establecido por la ley.

La reclusión en el MDC marca el inicio de su proceso judicial en Estados Unidos, que incluirá revisiones periódicas de su situación mientras se desarrollan los procedimientos legales.