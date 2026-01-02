WhatsApp permite escanear documentos y enviarlos en formato PDF desde Android

WhatsApp dejó de ser únicamente una aplicación para chatear o compartir contenido informal y se consolidó como una herramienta práctica para el trabajo, los estudios y los trámites cotidianos. En ese contexto, una de sus funciones más útiles es la posibilidad de escanear documentos directamente desde la aplicación y enviarlos en formato PDF.

Esta herramienta ya estaba disponible en dispositivos con iOS y ahora también llegó a los usuarios de Android. La función permite digitalizar documentos en pocos segundos, sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas, y compartirlos de forma inmediata dentro de una conversación. El resultado es un archivo PDF que conserva la legibilidad del documento original y facilita su envío o almacenamiento.

Para poder utilizar esta opción, Meta recomienda contar con la versión más reciente de WhatsApp, ya que la función se habilita a partir de las últimas actualizaciones. Aunque se encuentra integrada de manera discreta en la interfaz, el proceso resulta simple una vez que se conoce su ubicación.

Paso a paso para escanear documentos en WhatsApp

El director del portal especializado en tecnología TreceBits, Manuel Moreno, explicó el procedimiento en uno de los videos publicados en su cuenta de TikTok. El primer paso es abrir WhatsApp y acceder a cualquier conversación. Dentro del chat, se debe pulsar el ícono de adjuntar archivos, identificado generalmente con un clip.

A continuación, aparece un menú con distintas opciones. Allí se debe seleccionar “Documento” y luego pulsar en “Escanear documento”. En ese momento, la cámara del teléfono se activa en modo escaneo. Solo es necesario apuntar al documento que se desea digitalizar para que la aplicación realice el ajuste automático y muestre una vista previa.

Una vez confirmado, el archivo se envía directamente en formato PDF dentro de la conversación elegida. Moreno señala que, si el objetivo es guardar el documento para uso personal, se puede realizar todo el proceso desde un chat con uno mismo dentro de WhatsApp.

Otras funciones recientes incorporadas a WhatsApp

Además del escaneo de documentos, la plataforma incorporó nuevas funciones impulsadas por la inteligencia artificial de Meta. Entre ellas se destaca la posibilidad de crear fondos y temas personalizados para chats y videollamadas a partir de instrucciones de texto ingresadas por el usuario.

También se sumó la opción de buscar participantes dentro de los grupos, lo que agiliza la localización de contactos específicos. A esto se añade la posibilidad de enviar imágenes animadas y la incorporación de nuevos stickers, ampliando las opciones de comunicación visual dentro de la aplicación.