Salario mínimo en EUA: aumentos en 19 estados desde enero de 2026

Millones de trabajadores en Estados Unidos comenzarán 2026 con un aumento en su salario mínimo, tras la entrada en vigor de nuevas leyes estatales a partir del 1 de enero. Estas actualizaciones se producen en un contexto en el que el salario mínimo federal permanece sin cambios en $7,25 dólares por hora desde 2009, mientras continúan aumentando los costos de vivienda, alimentación, energía y cuidado infantil. La presión económica ha impulsado a los estados a revisar sus pisos salariales, aunque las disposiciones varían según la jurisdicción.

Si bien numerosas ciudades y condados también aplicarán incrementos locales, los cambios detallados corresponden exclusivamente a los salarios mínimos estatales. En varios casos, existen reglas específicas para trabajadores que reciben propinas, y algunos estados prohíben el uso de créditos salariales por este concepto.

Estados que aumentan el salario mínimo desde el 1 de enero de 2026

Entre los estados con incrementos confirmados se encuentran Arizona, que eleva el salario mínimo a $15,15 dólares por hora, y California, que lo fija en $16,90 dólares sin permitir crédito por propinas. Washington se mantiene como el estado con el salario mínimo más alto del país, con $17,13 dólares por hora, mientras que Nueva York establece dos tarifas: $17 dólares en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, y $16 dólares en el resto del estado.

Otros estados que aplican aumentos incluyen Colorado ($15,16), Connecticut ($16,94), Hawái ($16,00), Maine ($15,10), Michigan ($13,73), Misuri ($15,00), Nebraska ($15,00), Nueva Jersey ($15,92 para grandes empresas), Rhode Island ($16,00), Vermont ($14,42) y Virginia ($12,77). En varios de ellos se mantienen salarios diferenciados para trabajadores con propinas, mientras que Minnesota, Montana y Washington no permiten este tipo de crédito.

Estados con aumentos programados para otras fechas de 2026

Alaska aplicará su incremento el 1 de julio, alcanzando los $14 dólares por hora. Florida aumentará su salario mínimo el 30 de septiembre, sumando un dólar hasta llegar a $15 dólares por hora. Oregón también implementará un ajuste el 1 de julio, aunque la cifra aún no ha sido especificada.

A comienzos de 2026, un número creciente de estados y jurisdicciones locales alcanzará o superará el umbral de $15 dólares por hora, y algunos superarán los 17 dólares. California, Connecticut, Rhode Island y Nueva York continúan impulsando aumentos mediante la indexación a la inflación.

Los empleadores deben cumplir con las leyes actualizadas y publicar avisos laborales revisados que reflejen las nuevas tarifas. Los trabajadores, por su parte, deben verificar si en su ciudad o condado se aplican salarios mínimos locales superiores a los estatales.