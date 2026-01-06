Alexa+ se incorpora: Amazon prepara actualizaciones para los Fire TV Stick en este 2026

Amazon confirmó durante la Consumer Electronics Show (CES) 2026 que su ecosistema Fire TV recibirá a lo largo de este año una de las actualizaciones más relevantes desde su lanzamiento. La compañía adelantó que los Fire TV Stick compatibles estrenarán una nueva interfaz, mejoras de rendimiento, una integración más profunda con Alexa+ y cambios en la forma de interactuar mediante el mando y la aplicación móvil.

El anuncio se produce en un contexto de revisión estratégica para Amazon , luego de las críticas recibidas por decisiones recientes relacionadas con algunos modelos de Fire TV Stick. Con esta actualización, la empresa busca optimizar la experiencia de uso y reforzar su plataforma de entretenimiento doméstico. El despliegue comenzará en Estados Unidos en febrero de 2026 y se extenderá a otros mercados durante la primavera, con España entre los países que suelen recibir estas mejoras en una fase temprana.

Rediseño de la interfaz y mejoras de rendimiento

El cambio más visible será el rediseño completo de la interfaz de Fire TV. Amazon describe la nueva experiencia como más rápida y ágil, con un enfoque en la navegación visual y en la reducción de pasos necesarios para acceder a contenidos. Películas, series, deportes en vivo, noticias y canales estarán disponibles sin recorrer múltiples menús o aplicaciones.

El rediseño incorpora bordes redondeados, una paleta de colores renovada, tipografías mejoradas y un diseño general más limpio. Más allá del aspecto visual, la compañía aseguró que la velocidad de la interfaz aumentará entre un 20% y un 30% respecto de la versión actual, una mejora significativa para dispositivos que suelen mostrar pérdida de rendimiento con el uso prolongado.

La actualización también introduce una interconexión más profunda entre los catálogos de las plataformas de streaming. El buscador de Fire TV permitirá localizar títulos sin necesidad de ingresar manualmente a aplicaciones como Netflix, Disney+, HBO Max u otros servicios.

El sistema mostrará resultados únicamente de las aplicaciones instaladas por el usuario, lo que busca agilizar la navegación diaria. Además, la pantalla de inicio permitirá fijar hasta 20 aplicaciones, frente a las seis actuales, facilitando el acceso directo a los servicios más utilizados y mejorando la personalización del entorno.

Alexa+, mando renovado y app como segunda pantalla

Otra de las novedades centrales será la llegada de Alexa+ a los Fire TV Stick compatibles. El asistente, potenciado con inteligencia artificial generativa, ofrecerá recomendaciones personalizadas según el estado de ánimo del usuario, búsquedas por actor o director y consultas contextuales sobre el contenido en reproducción.

Entre sus funciones se incluyen la generación de salvapantallas con imágenes creadas por IA, la gestión de listas de reproducción por voz, el acceso a información detallada de películas y series, la visualización de fotos almacenadas en Amazon y el control de dispositivos inteligentes del hogar. También será posible solicitar a Alexa+ que lleve al usuario a una escena específica de una película.

El mando a distancia incorporará nuevas funciones sin necesidad de adquirir un accesorio adicional. El botón de Menú permitirá acceder rápidamente a Experiencia Ambiental, Fotos y Arte o Juegos, mientras que una pulsación prolongada del botón de Inicio abrirá un panel con controles rápidos de imagen, sonido y dispositivos conectados. En paralelo, la aplicación móvil de Fire TV evolucionará hacia una “segunda pantalla”, permitiendo enviar contenidos al televisor, gestionar listas y navegar el catálogo desde el celular con el nuevo diseño.