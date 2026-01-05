Donald Trump revela a quién informó primero antes de capturar a Nicolás Maduro en Caracas

El presidente estadounidense Donald Trump reconoció que informó a compañías petroleras sobre sus planes para capturar a Nicolás Maduro , sin notificar previamente al Congreso, según declaró a la prensa este domingo a bordo del Air Force One.

Trump explicó que habló con las empresas tanto “antes como después” de la operación, describiéndolas como esenciales para arreglar la infraestructura del país sudamericano tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. “Quieren intervenir y van a hacer un gran trabajo para el pueblo de Venezuela, y nos representarán bien. La infraestructura está oxidada, vieja, casi toda inutilizable. Hay tuberías por el suelo, no se ha invertido nada en años”, dijo el mandatario.

MOMENTS AGO: Trump speaks to reporters aboard Air Force One https://t.co/bXWmeAgjHO — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

La admisión de Trump se produce después de que varios legisladores demócratas criticaran la acción como una declaración de "guerra ilegal", al considerar que la operación se ejecutó sin la aprobación del Congreso. La administración Trump respondió que la captura de Maduro se trató de una operación de cumplimiento de la ley, destinada a enfrentar cargos de narcoterrorismo, y que no requería autorización legislativa.

Planes de Trump sobre Venezuela

El mandatario también hizo comentarios sobre el manejo de Venezuela tras la detención de Maduro, anunciando planes para que las compañías estadounidenses asuman el control de la industria petrolera del país y “revivan” lo que él calificó como un país en ruinas.

“No vamos a invertir nosotros, simplemente nos encargaremos del país. El petróleo debería generar más ingresos, y vamos a enviar a las grandes empresas petroleras a arreglar la infraestructura e invertir dinero”, afirmó.

Durante meses, habían surgido temores sobre un posible ataque a Venezuela por parte de Trump, en el contexto de medidas de presión que incluían la incautación de buques petroleros sancionados y bloqueos a otros, todo como parte de su estrategia para remover a Maduro.

Sin embargo, legisladores como el senador demócrata Chris Murphy de Connecticut cuestionaron que la operación fuera solo parte de un plan de lucha contra el narcotráfico, sugiriendo motivaciones más amplias.

Detalles de la operación para capturar a Nicolás Maduro

La operación para capturar a Nicolás Maduro se planificó con varios días de anticipación y estuvo coordinada por la administración Trump con apoyo de fuerzas especiales y agencias federales, como la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), entre otras. Según declaraciones del presidente, la estrategia incluía primero intentar una rendición voluntaria del líder venezolano antes de ejecutar el arresto.

Trump indicó que la acción fue monitoreada desde Estados Unidos mediante videoconferencias seguras con funcionarios clave, asegurando que la detención se concretara en el momento táctico más adecuado. La captura se realizó sin que Maduro y su familia estuvieran presentes, y la residencia en Caracas permaneció desocupada durante la operación.

El operativo también consideró la infraestructura del país, especialmente los activos petroleros, que el mandatario describió como “oxidada y en mal estado”, y planea que compañías estadounidenses intervengan para reparar y administrar la industria energética venezolana tras la detención.

La administración defendió la operación como una medida de cumplimiento de la ley para enfrentar cargos de narcoterrorismo, aunque legisladores demócratas cuestionaron su legalidad y la ausencia de notificación al Congreso.