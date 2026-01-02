Calendario de días festivos federales y bancarios en Estados Unidos 2026

Estados Unidos tiene un calendario establecido de feriados federales durante 2026, que afectan el cierre de oficinas gubernamentales y, en muchos casos, de bancos e instituciones financieras. Estos días son fijados por la Oficina de Administración de Personal (OPM) y observados por agencias federales, aunque algunos pueden trasladarse si caen en fin de semana.

Días festivos federales 2026 en Estados Unidos

Para 2026 se han confirmado 11 feriados federales oficiales , que usualmente implican cierre de oficinas gubernamentales y que muchas empresas privadas también reconocen como días no laborables.

1 de enero – Año Nuevo (jueves)

19 de enero – Día de Martin Luther King Jr. (lunes)

16 de febrero – Presidents’ Day o Día de los Presidentes (lunes)

25 de mayo – Memorial Day (lunes)

19 de junio – Juneteenth National Independence Day (viernes)

3 de julio – Día de la Independencia (trasladado por caer 4 de julio sábado)

7 de septiembre – Labor Day (lunes)

12 de octubre – Columbus Day / Indigenous Peoples’ Day (lunes)

11 de noviembre – Veterans Day (miércoles)

26 de noviembre – Thanksgiving Day (jueves)

25 de diciembre – Christmas Day (viernes)

Estos feriados identificados por la OPM suelen conllevar el cierre de la mayoría de oficinas federales y servicios públicos.

Feriados bancarios y su impacto en servicios financieros

Las instituciones bancarias estadounidenses suelen seguir el calendario de la Reserva Federal para definir feriados bancarios, por lo que en las fechas de feriados federales muchos bancos cierran sus sucursales en todo el país.

Según el calendario de Feriados Bancarios de Amerant Bank, entre los días en los que las sucursales bancarias cierran o ajustan sus operaciones en 2026 se encuentran:

1 de enero – Año Nuevo

19 de enero – Martin Luther King Jr. Day

16 de febrero – Presidents’ Day

3 de abril – Viernes Santo (cierre anticipado)

25 de mayo – Memorial Day

19 de junio – Juneteenth

4 de julio – Independence Day

7 de septiembre – Labor Day

12 de octubre – Holiday (Día feriado)

Durante estos días, los servicios presenciales en sucursales suelen estar cerrados, aunque la banca en línea y cajeros automáticos siguen operativos.

Consideraciones clave

Cuando un feriado federal cae en sábado, como ocurre con el Día de la Independencia en 2026, la observancia se traslada al viernes anterior, lo que también afecta las operaciones oficiales y bancarias. En cambio, si cae en domingo, se traslada al lunes siguiente.

Este calendario de feriados es útil tanto para planificación laboral como para gestión de transacciones financieras, dado que en dichos días muchos servicios —especialmente presenciales— no están disponibles.