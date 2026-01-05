No retirar la nieve del auto puede costarte multas de $850 dólares y cargos penales en Nueva York

En regiones donde las nevadas son intensas y frecuentes durante el invierno, muchos conductores se preguntan si existe una obligación legal de limpiar completamente la nieve de sus vehículos antes de circular. Si bien el estado de Nueva York no cuenta con una ley específica que exija retirar la nieve del auto, la normativa vigente permite aplicar sanciones cuando esta situación representa un riesgo para la seguridad vial. Se podrían recibir multas de hasta $850 dólares, puntos en su licencia e incluso penas de cárcel.

Las autoridades pueden detener a un conductor si la acumulación de nieve interfiere con la visibilidad o pone en peligro a otros usuarios de la vía. En estos casos, se pueden imponer multas, puntos en la licencia de conducir e incluso cargos penales, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Conducción imprudente y posibles sanciones legales

La sección 1212 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Nueva York define la conducción imprudente como el uso de un vehículo de una manera que interfiera irrazonablemente con el uso libre y adecuado de la vía pública o que ponga en peligro a otros conductores o peatones. Bajo esta definición, circular con nieve acumulada que afecte la visibilidad puede considerarse una falta.

De acuerdo con la normativa, los conductores que incumplan podrían enfrentar cargos por delitos menores. Las sanciones pueden incluir multas de hasta $850 dólares, la asignación de puntos en la licencia e incluso penas de cárcel, según el caso y la evaluación de las autoridades.

Reglas sobre visibilidad y condiciones climáticas

La sección 375 (2) (a) de la Ley de Vehículos y Tránsito establece que todo vehículo motorizado, excepto motocicletas, debe cumplir con requisitos de visibilidad cuando circula desde media hora después del atardecer hasta media hora antes del amanecer, o cuando los limpiaparabrisas están en uso debido a lluvia, nieve, aguanieve, granizo u otras condiciones climáticas adversas.

Si la nieve acumulada obstruye la visión del conductor en cualquiera de estas circunstancias, el vehículo puede ser detenido. Aunque no siempre derive en un cargo por conducción imprudente, esta situación sigue siendo considerada peligrosa, ya que la falta de visibilidad incrementa el riesgo de accidentes de tránsito en carreteras afectadas por el clima invernal.