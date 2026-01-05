League of Legends, ante su mayor reto: Riot Games considera reinventar el juego

Tras más de una década de dominio en el género MOBA y con una base de más de 100 millones de usuarios activos mensuales, League of Legends atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia. Riot Games reconoció públicamente que el juego enfrenta dificultades estructurales para sostener su modelo de negocio, en un contexto de caída de ingresos y cambios en los hábitos de consumo de su comunidad. Esta situación ha llevado a planificar un relanzamiento del juego para 2027.

We’re aware of an issue that’s impacting games and preventing some players from logging in. Ranked queues are temporarily disabled while we work on a fix. Thanks for your patience. — League of Legends (@LeagueOfLegends) January 4, 2026

El término “crisis” comenzó a instalarse tanto en foros especializados como en medios del sector, impulsado por datos financieros, declaraciones oficiales y la presión de un mercado cada vez más competitivo. Aunque el número de jugadores se mantiene estable, los ingresos ya no acompañan ese volumen de usuarios, lo que obliga a la desarrolladora a replantear el futuro del juego.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La caída en la monetización del juego

Uno de los principales indicadores del problema es la dificultad creciente para monetizar a la comunidad. A comienzos de 2025, Riot Games admitió que los ingresos de League of Legends han disminuido de forma sostenida con el paso de los años. La empresa señaló que la entrega frecuente de cosméticos gratuitos, una práctica habitual durante largo tiempo, terminó afectando la rentabilidad del producto.

Un informe de Bloomberg reforzó este diagnóstico al revelar que Valorant, otro título de Riot, ya supera en ingresos a League of Legends, pese a contar con una base de jugadores menor. Esto evidencia que el problema no está en la popularidad del MOBA, sino en el gasto promedio por usuario, que se redujo de manera considerable.

Desde la compañía explicaron que, aunque los costos de mantenimiento y desarrollo se mantienen estables, asegurar ingresos sostenibles para reinvertir en el juego se ha convertido en un desafío.

Saturación de cosméticos y rendimiento decreciente

La saturación de contenido cosmético aparece como uno de los factores centrales de esta situación. Los jugadores más veteranos acumulan desde hace años skins y accesorios para sus campeones, lo que reduce los incentivos para adquirir nuevos contenidos pagos. Este fenómeno, definido como “rendimiento decreciente”, se refleja en lanzamientos recientes.

La skin benéfica “Lux Pandástica”, publicada en noviembre de 2025, recaudó apenas 3 millones de dólares, el monto más bajo registrado para este tipo de iniciativas dentro de Riot Games. El dato refuerza la idea de que una comunidad fiel pero envejecida ya no gasta con la misma frecuencia.

League Next y el relanzamiento previsto para 2027

Ante este escenario, Riot Games avanza con League Next, un proyecto de relanzamiento integral previsto para 2027. Según fuentes citadas por Bloomberg, será la actualización más ambiciosa desde el lanzamiento original en 2009. El plan incluye un rediseño visual, cambios en la interfaz, mejoras técnicas y una experiencia más accesible para nuevos jugadores.

El productor ejecutivo Paul Bellezza afirmó que el objetivo es renovar por completo la experiencia inicial, facilitando el ingreso de nuevos usuarios. La reestructuración interna de Riot acompaña este proceso, con equipos enfocados en devolverle al juego el dinamismo que marcó su éxito original.