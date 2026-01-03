Más de 30 materiales adicionales gratuitos: contenidos exclusivos de PlayStation Plus en enero de 2026
La empresa Sony confirmó 35 contenidos gratuitos para PlayStation Plus en enero de 2026, disponibles para PS4 y PS5 en todos los planes del servicio.
Los suscriptores de PlayStation Plus comienzan enero de 2026 con una de las ofertas de contenidos gratuitos más amplias de los últimos meses. Sony confirmó de forma oficial la incorporación de 35 beneficios adicionales sin costo para usuarios de PS4 y PS5, accesibles para todos los planes del servicio: Essential, Extra y Premium. La iniciativa marca el arranque del calendario anual de PlayStation Plus y refuerza la estrategia de la compañía de complementar los juegos mensuales con contenidos exclusivos.
Estos beneficios están pensados para ampliar la experiencia en una gran variedad de títulos, en especial juegos free-to-play y producciones multijugador. Los paquetes incluyen bonificaciones de experiencia, monedas virtuales, skins, armas, accesorios y otros elementos cosméticos que permiten personalizar personajes o facilitar el progreso dentro de cada juego.
Contenidos sin costo para todos los planes
PlayStation Plus mantiene en enero su política de acceso unificado a este tipo de beneficios. Los usuarios de Essential, Extra y Premium pueden reclamar los mismos contenidos, siempre que cuenten con una suscripción activa al momento de hacerlo. Esta decisión busca garantizar una experiencia homogénea entre los distintos niveles del servicio.
La mayoría de los paquetes están orientados a videojuegos con fuerte presencia en el entorno online, donde las recompensas pueden influir en las partidas o acelerar el avance durante las primeras horas. También se incluyen beneficios para títulos de rol, acción y estrategia, lo que amplía el alcance de la propuesta para distintos perfiles de jugadores.
Estos son los contenidos gratuitos disponibles en enero 2026
Durante el mes de enero, los suscriptores de PlayStation Plus pueden reclamar sin costo adicional los siguientes paquetes y bonificaciones:
Fortnite – Pack Prueba de sonido
Fortnite – Pack de Combatiente coronado
Rocket League – Pack de PlayStation Plus
Battlefield 6 – Pack de operaciones rebeldes
REDSEC – Pack de operaciones rebeldes
Apex Legends – Pack de juego PlayStation Plus
Genshin Impact – Promoción exclusiva para PlayStation Plus
Overwatch 2 – Paquete bonificación Soldado: 76 Slasher
Honkai: Star Rail – Descuento para PlayStation Plus
Paladins – Paquete de la sexta temporada
Paladins – Viktor soldado + colección de aspecto
Paladins – Paquete RWBY Plus
Darwin Project – Kronos Red Pack
Darwin Project – Blue Ninja Pack
H1Z1 – Cobalt Assault Pack
H1Z1 – Pack Bandit
H1Z1 – Pack Blueshift de PlayStation Plus
Dragon Quest Builders 2 – Receta de retrato legendario
Dragon Quest Builders 2 – Recetas luminarios baja resolución
Dragon Quest XI – Hacha de káiser
Gems of War – Paquete PlayStation Plus
Trove – Bonus de bloques: Bizcocho del destino
CrossOut – Plus Free Starter Pack
War Thunder – Plus Free Starter Pack
Four Kings Casino – Paquete de inicio gratuito
Star Trek Online – Verdant Terran Sword Pack
Dungeon Defenders II – PS Plus Pack
Fallout Shelter – Paquete PlayStation Plus
Let It Die – Pack exclusivo de PlayStation Plus
Smite – KuKu4
Prominence Poker – Montón gratis exclusivo PlayStation Plus
Battle Islands: Commanders – Suministros adicionales
Worms Rumble – Exclusive Pack PlayStation Plus
Neverwinter – Onyx Fashion Pack
HAWKEN – Paquete gratuito exclusivo PlayStation Plus
PlayStation Plus – 500 Monedas Extrañas
Cómo reclamar los beneficios
Para acceder a estos contenidos, los usuarios deben ingresar a la PlayStation Store desde la consola o la aplicación oficial, buscar el juego correspondiente y seleccionar la opción “Reclamar gratis”. El proceso es inmediato y los contenidos quedan vinculados de forma permanente a la cuenta, siempre que se reclamen dentro del período de vigencia.
Este tipo de acciones amplía el valor de PlayStation Plus más allá de los juegos mensuales, especialmente para quienes concentran su actividad en títulos multijugador y experiencias free-to-play.
