Más de 30 materiales adicionales gratuitos: contenidos exclusivos de PlayStation Plus en enero de 2026

Los suscriptores de PlayStation Plus comienzan enero de 2026 con una de las ofertas de contenidos gratuitos más amplias de los últimos meses. Sony confirmó de forma oficial la incorporación de 35 beneficios adicionales sin costo para usuarios de PS4 y PS5, accesibles para todos los planes del servicio: Essential, Extra y Premium. La iniciativa marca el arranque del calendario anual de PlayStation Plus y refuerza la estrategia de la compañía de complementar los juegos mensuales con contenidos exclusivos.

Estos beneficios están pensados para ampliar la experiencia en una gran variedad de títulos, en especial juegos free-to-play y producciones multijugador. Los paquetes incluyen bonificaciones de experiencia, monedas virtuales, skins, armas, accesorios y otros elementos cosméticos que permiten personalizar personajes o facilitar el progreso dentro de cada juego.

Contenidos sin costo para todos los planes

PlayStation Plus mantiene en enero su política de acceso unificado a este tipo de beneficios. Los usuarios de Essential, Extra y Premium pueden reclamar los mismos contenidos, siempre que cuenten con una suscripción activa al momento de hacerlo. Esta decisión busca garantizar una experiencia homogénea entre los distintos niveles del servicio.

La mayoría de los paquetes están orientados a videojuegos con fuerte presencia en el entorno online, donde las recompensas pueden influir en las partidas o acelerar el avance durante las primeras horas. También se incluyen beneficios para títulos de rol, acción y estrategia, lo que amplía el alcance de la propuesta para distintos perfiles de jugadores.

Estos son los contenidos gratuitos disponibles en enero 2026

Durante el mes de enero, los suscriptores de PlayStation Plus pueden reclamar sin costo adicional los siguientes paquetes y bonificaciones:

Fortnite – Pack Prueba de sonido

Fortnite – Pack de Combatiente coronado

Rocket League – Pack de PlayStation Plus

Battlefield 6 – Pack de operaciones rebeldes

REDSEC – Pack de operaciones rebeldes

Apex Legends – Pack de juego PlayStation Plus

Genshin Impact – Promoción exclusiva para PlayStation Plus

Overwatch 2 – Paquete bonificación Soldado: 76 Slasher

Honkai: Star Rail – Descuento para PlayStation Plus

Paladins – Paquete de la sexta temporada

Paladins – Viktor soldado + colección de aspecto

Paladins – Paquete RWBY Plus

Darwin Project – Kronos Red Pack

Darwin Project – Blue Ninja Pack

H1Z1 – Cobalt Assault Pack

H1Z1 – Pack Bandit

H1Z1 – Pack Blueshift de PlayStation Plus

Dragon Quest Builders 2 – Receta de retrato legendario

Dragon Quest Builders 2 – Recetas luminarios baja resolución

Dragon Quest XI – Hacha de káiser

Gems of War – Paquete PlayStation Plus

Trove – Bonus de bloques: Bizcocho del destino

CrossOut – Plus Free Starter Pack

War Thunder – Plus Free Starter Pack

Four Kings Casino – Paquete de inicio gratuito

Star Trek Online – Verdant Terran Sword Pack

Dungeon Defenders II – PS Plus Pack

Fallout Shelter – Paquete PlayStation Plus

Let It Die – Pack exclusivo de PlayStation Plus

Smite – KuKu4

Prominence Poker – Montón gratis exclusivo PlayStation Plus

Battle Islands: Commanders – Suministros adicionales

Worms Rumble – Exclusive Pack PlayStation Plus

Neverwinter – Onyx Fashion Pack

HAWKEN – Paquete gratuito exclusivo PlayStation Plus

PlayStation Plus – 500 Monedas Extrañas

Cómo reclamar los beneficios

Para acceder a estos contenidos, los usuarios deben ingresar a la PlayStation Store desde la consola o la aplicación oficial, buscar el juego correspondiente y seleccionar la opción “Reclamar gratis”. El proceso es inmediato y los contenidos quedan vinculados de forma permanente a la cuenta, siempre que se reclamen dentro del período de vigencia.

Este tipo de acciones amplía el valor de PlayStation Plus más allá de los juegos mensuales, especialmente para quienes concentran su actividad en títulos multijugador y experiencias free-to-play.