Aumento temporal: Hasta $16 dólares cuesta el envío de correo por USPS en EUA

Los jefes del Servicio Postal de Estados Unidos ( USPS ) implementaron un aumento temporal de precios que encarece el envío de correo y paquetes para millones de estadounidenses. Los ajustes entraron en vigencia el 5 de octubre de 2025 y permanecerán activos hasta la medianoche del 18 de enero de 2026, en plena temporada de mayor demanda por las fiestas.

El impacto de los incrementos varía según el peso del paquete y la distancia del envío. En algunos casos, el costo adicional puede alcanzar hasta $16 dólares. Mientras que los clientes que envían paquetes livianos podrían notar cambios moderados, quienes despachan artículos más pesados o a largas distancias afrontarán aumentos más significativos.

Cómo cambian las tarifas según peso y distancia

Para el correo prioritario enviado dentro de las zonas uno a cuatro —que cubren hasta 600 millas desde el punto de entrega—, los artículos con un peso inferior a tres libras registran un aumento de 40 centavos. En el caso de los paquetes que pesan entre cuatro y diez libras, el incremento es de 60 centavos, mientras que aquellos entre 11 y 25 libras tienen un alza de 95 centavos.

Los ajustes son mayores para los envíos más pesados. Los paquetes de entre 26 y 70 libras dentro de esas mismas zonas ahora cuestan tres dólares más. En los envíos a mayores distancias, el impacto es aún más marcado: los paquetes prioritarios de entre 26 y 70 libras enviados a 601 millas o más registran un aumento de siete dólares, y algunos servicios prioritarios aplican incrementos de hasta $16 dólares.

Contexto financiero y cambios en la dirección del USPS

Los ajustes temporales se producen en un momento de cambios relevantes para la agencia. David Steiner asumió como Director General de Correos tras la renuncia de Louis DeJoy en marzo, luego de cinco años en el cargo. Durante su gestión, DeJoy presentó un plan a diez años para estabilizar las finanzas del USPS, con inversiones proyectadas por 40 mil millones de dólares y el objetivo de evitar pérdidas estimadas en 160 mil millones de dólares para 2030.

A pesar de estas medidas, las presiones financieras continúan. El USPS reportó pérdidas cercanas a 9 mil millones de dólares en 2024 y una pérdida neta de 3,1 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2025. Steiner señaló que se han logrado avances, aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer, mientras los clientes afrontan costos más altos en otra exigente temporada festiva.