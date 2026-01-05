El juez de 92 años que juzgará a Nicolás Maduro en Nueva York: Así es Alvin Hellerstein

El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, fue designado para presidir el juicio federal contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. El presidente venezolano fue capturado el sábado por fuerzas militares estadounidenses en Caracas y trasladado al Centro de Detención de Brooklyn, donde permanece a la espera de su audiencia de imputación , programada para este lunes.

Hellerstein integra el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés), una de las cortes federales más influyentes del país. Fue nombrado en mayo de 1998 por el entonces presidente Bill Clinton y, desde entonces, se ha mantenido en funciones activas, lo que lo convierte en uno de los magistrados federales con más años de servicio continuo.

Aún no se ha definido en qué estado se realizará el juicio. En caso de que se confirme Nueva York como sede, el proceso tendrá lugar en el tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, donde se han juzgado casos emblemáticos de narcotráfico, crimen organizado y figuras políticas latinoamericanas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Quién es Alvin Hellerstein, el juez a cargo del caso

Alvin Kenneth Hellerstein nació en Nueva York en 1933 y cuenta con una de las trayectorias más extensas dentro del sistema judicial federal. Antes de llegar a la magistratura, sirvió en el servicio de fiscalía militar del Ejército de los Estados Unidos, una experiencia que influyó en su enfoque riguroso del derecho penal y de los procesos vinculados a seguridad nacional.

Posteriormente ejerció durante años en el sector privado, donde se especializó en litigios civiles y comerciales. Estudió Derecho en la Universidad de Columbia y comenzó su carrera judicial como secretario legal en el mismo tribunal que hoy preside, un recorrido poco habitual que le otorgó un conocimiento profundo de la dinámica interna de esa corte.

A lo largo de su carrera, Hellerstein ha presidido algunos de los casos más sensibles del país. Entre ellos se cuentan las demandas de compensación de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, el juicio por acoso sexual contra el productor Harvey Weinstein y la causa contra Michael Cohen, exabogado personal de Donald Trump. Actualmente también lleva el expediente contra el exgeneral venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, acusado de narcotráfico, cuya cooperación con la justicia podría resultar clave en el proceso contra Maduro.

Reconocido por su estilo meticuloso y técnico, Hellerstein es conocido por emitir fallos extensamente fundamentados y por mantener un perfil bajo en el ámbito público. Aunque es un miembro visible de la comunidad judía ortodoxa, ha sostenido en escritos y declaraciones previas que las decisiones judiciales no deben estar influidas por creencias religiosas, identidad personal ni valores ajenos a la ley y los hechos del caso.

Acusaciones y cargos contra Maduro

Las acusaciones contra Maduro y su círculo cercano fueron presentadas inicialmente en 2020 y reforzadas tras su captura. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señala por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ese armamento como parte de una estructura criminal transnacional.

Las imputaciones también alcanzan a su esposa, Cilia Flores, a su hijo y a otros dos altos funcionarios del gobierno venezolano. De comprobarse culpabilidad en todos los cargos, las penas podrían derivar en cadena perpetua, según la legislación federal estadounidense.

Escenario político en Venezuela

Mientras el proceso judicial avanza en Estados Unidos, la situación política en Venezuela atraviesa un momento de alta tensión. En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue designada presidenta interina conforme a lo establecido en la Constitución venezolana y, en sus primeras declaraciones, rechazó la intervención extranjera, calificándola de agresión.

En el país se reporta una tensa calma. Ciudadanos han salido a abastecerse de productos básicos ante la incertidumbre, mientras algunos comercios permanecen cerrados y se observa una fuerte presencia militar en distintos puntos de la capital, a la espera de definiciones sobre el rumbo institucional del país.

Nos enlazamos con la periodista venezolana Gladys Rodríguez (@RodriguezGladys) para analizar con detalle el futuro del panorama político tras la captura de Nicolás Maduro@MaxEspejel te trae lo más relevante del día pic.twitter.com/lnXsWkvcXM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 5, 2026