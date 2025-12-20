WhatsApp ya no estará disponible en 2026 para teléfonos como iPhone 5, Galaxy S3, Sony Xperia Z2 y más

A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en una serie de modelos de celulares considerados antiguos debido a que no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo necesarios para ejecutar la aplicación . La decisión forma parte de una actualización anual de Meta para garantizar la seguridad, estabilidad y compatibilidad con nuevas funciones.

Requisitos técnicos para usar WhatsApp desde 2026

Según la información oficial, a partir del próximo año la plataforma solo funcionará en dispositivos con sistemas operativos recientes: Android: versión 6.0 o superior. iPhone: iOS 16 o posteriores. Los equipos que utilicen versiones anteriores (como Android 5.0 o inferiores y iOS 15.1 o anteriores) quedarán sin acceso a WhatsApp.

La medida afecta a múltiples modelos emblemáticos de marcas como Apple, Samsung, Motorola, Sony, LG, Huawei y HTC que llevan más de una década en el mercado y ya no reciben actualizaciones oficiales de software.

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

LG

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

Variantes de versiones II

Motorola

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Sony

Xperia Z2

Xperia Z3

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

HTC

Modelos antiguos sin soporte vigente

Qué implica el fin de soporte

Los usuarios de los dispositivos mencionados dejarán de recibir nuevas funciones y actualizaciones de seguridad y, en última instancia, perderán la capacidad de enviar o recibir mensajes a través de WhatsApp si no actualizan a un dispositivo compatible. WhatsApp también notificará a los usuarios afectados dentro de la aplicación antes del bloqueo definitivo.

Antes de la fecha de corte, se sugiere:

Verificar la versión del sistema operativo del celular.

Realizar una copia de seguridad de chats, fotos y videos.

Respaldar la información en servicios en la nube como Google Drive o iCloud.

Considerar cambiar a un dispositivo compatible para continuar usando WhatsApp de forma normal.

La medida busca asegurar que la aplicación continúe funcionando con los estándares de seguridad y rendimiento exigidos por Meta, en un contexto en el que las actualizaciones tecnológicas avanzan y los requisitos para las plataformas de mensajería se elevan con el tiempo.