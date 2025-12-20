WhatsApp ya no estará disponible en 2026 para teléfonos como iPhone 5, Galaxy S3, Sony Xperia Z2 y más
Meta ajusta los requisitos técnicos de WhatsApp: varios móviles dejarán de tener acceso a la app desde el 1 de enero de 2026.
A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en una serie de modelos de celulares considerados antiguos debido a que no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo necesarios para ejecutar la aplicación . La decisión forma parte de una actualización anual de Meta para garantizar la seguridad, estabilidad y compatibilidad con nuevas funciones.
new on WhatsApp for Windows: now you can add to Status, access Channels you follow, and chat in your Communities 🤩— WhatsApp (@WhatsApp) December 15, 2025
Requisitos técnicos para usar WhatsApp desde 2026
Según la información oficial, a partir del próximo año la plataforma solo funcionará en dispositivos con sistemas operativos recientes: Android: versión 6.0 o superior. iPhone: iOS 16 o posteriores. Los equipos que utilicen versiones anteriores (como Android 5.0 o inferiores y iOS 15.1 o anteriores) quedarán sin acceso a WhatsApp.
La medida afecta a múltiples modelos emblemáticos de marcas como Apple, Samsung, Motorola, Sony, LG, Huawei y HTC que llevan más de una década en el mercado y ya no reciben actualizaciones oficiales de software.
- Apple
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
- Samsung
Galaxy S3
Galaxy S4 Mini
Galaxy S5
Galaxy Note 2
Galaxy Core
Galaxy Trend
Galaxy J2
- LG
Optimus L3
Optimus L5
Optimus L7
Optimus F5
Variantes de versiones II
- Motorola
Moto G (1.ª generación)
Moto E (1.ª generación)
- Sony
Xperia Z2
Xperia Z3
- Huawei
Ascend Mate
Ascend G740
Ascend D2
- HTC
Modelos antiguos sin soporte vigente
Qué implica el fin de soporte
Los usuarios de los dispositivos mencionados dejarán de recibir nuevas funciones y actualizaciones de seguridad y, en última instancia, perderán la capacidad de enviar o recibir mensajes a través de WhatsApp si no actualizan a un dispositivo compatible. WhatsApp también notificará a los usuarios afectados dentro de la aplicación antes del bloqueo definitivo.
Antes de la fecha de corte, se sugiere:
- Verificar la versión del sistema operativo del celular.
- Realizar una copia de seguridad de chats, fotos y videos.
- Respaldar la información en servicios en la nube como Google Drive o iCloud.
- Considerar cambiar a un dispositivo compatible para continuar usando WhatsApp de forma normal.
La medida busca asegurar que la aplicación continúe funcionando con los estándares de seguridad y rendimiento exigidos por Meta, en un contexto en el que las actualizaciones tecnológicas avanzan y los requisitos para las plataformas de mensajería se elevan con el tiempo.
