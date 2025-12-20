inklusion.png Sitio accesible
WhatsApp ya no estará disponible en 2026 para teléfonos como iPhone 5, Galaxy S3, Sony Xperia Z2 y más

Meta ajusta los requisitos técnicos de WhatsApp: varios móviles dejarán de tener acceso a la app desde el 1 de enero de 2026.

WhatsApp
|REUTERS
Notas,
Enlace Latino

Escrito por:  Joy Uricare

A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en una serie de modelos de celulares considerados antiguos debido a que no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo necesarios para ejecutar la aplicación . La decisión forma parte de una actualización anual de Meta para garantizar la seguridad, estabilidad y compatibilidad con nuevas funciones.

Requisitos técnicos para usar WhatsApp desde 2026

Según la información oficial, a partir del próximo año la plataforma solo funcionará en dispositivos con sistemas operativos recientes: Android: versión 6.0 o superior. iPhone: iOS 16 o posteriores. Los equipos que utilicen versiones anteriores (como Android 5.0 o inferiores y iOS 15.1 o anteriores) quedarán sin acceso a WhatsApp.

La medida afecta a múltiples modelos emblemáticos de marcas como Apple, Samsung, Motorola, Sony, LG, Huawei y HTC que llevan más de una década en el mercado y ya no reciben actualizaciones oficiales de software.

  • Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

  • Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

  • LG

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

Variantes de versiones II

  • Motorola

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

  • Sony

Xperia Z2

Xperia Z3

  • Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

  • HTC

Modelos antiguos sin soporte vigente

Qué implica el fin de soporte

Los usuarios de los dispositivos mencionados dejarán de recibir nuevas funciones y actualizaciones de seguridad y, en última instancia, perderán la capacidad de enviar o recibir mensajes a través de WhatsApp si no actualizan a un dispositivo compatible. WhatsApp también notificará a los usuarios afectados dentro de la aplicación antes del bloqueo definitivo.

Antes de la fecha de corte, se sugiere:

  • Verificar la versión del sistema operativo del celular.
  • Realizar una copia de seguridad de chats, fotos y videos.
  • Respaldar la información en servicios en la nube como Google Drive o iCloud.
  • Considerar cambiar a un dispositivo compatible para continuar usando WhatsApp de forma normal.

La medida busca asegurar que la aplicación continúe funcionando con los estándares de seguridad y rendimiento exigidos por Meta, en un contexto en el que las actualizaciones tecnológicas avanzan y los requisitos para las plataformas de mensajería se elevan con el tiempo.

