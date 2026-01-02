Farmacéuticas suben el precio a 350 medicamentos en EUA pese a presiones de Donald Trump

Las principales farmacéuticas que operan en Estados Unidos planean aumentar en 2026 el precio de al menos 350 medicamentos de marca, entre ellos vacunas contra la COVID-19, el virus respiratorio sincitial (VSR), el herpes zóster y tratamientos oncológicos ampliamente utilizados. La información surge de datos proporcionados por la firma de investigación sanitaria 3 Axis Advisors, en un contexto de presión política para contener el costo de los medicamentos recetados.

El número de aumentos previstos supera al registrado en el mismo período del año anterior, cuando se informaron alzas para más de 250 medicamentos. La mediana de los incrementos anunciados ronda el 4%, un nivel similar al aplicado en 2025. Estos ajustes no contemplan reembolsos a los administradores de beneficios farmacéuticos ni otros descuentos que se negocian posteriormente en el sistema de salud.

Más medicamentos con aumentos previstos para 2026

Los incrementos se producen pese a los esfuerzos de la administración de Donald Trump por impulsar recortes en los precios de los medicamentos, en un país donde los pacientes suelen pagar valores significativamente más altos que en otras economías desarrolladas. Según los datos disponibles, los aumentos afectarán a tratamientos de uso extendido y a medicamentos innovadores, tanto en el ámbito ambulatorio como hospitalario.

Pfizer es la compañía que concentra la mayor cantidad de subidas, con aumentos previstos en alrededor de 80 medicamentos. Entre ellos se encuentran el tratamiento contra el cáncer Ibrance, el fármaco para la migraña Nurtec y el antiviral Paxlovid, además de medicamentos utilizados en hospitales, como la morfina y la hidromorfona. La mayoría de los ajustes anunciados por la empresa se sitúan por debajo del 10%, aunque la vacuna contra la COVID-19 Comirnaty tendrá un incremento del 15%, y algunos fármacos hospitalarios de menor precio registrarán subidas superiores al cuádruple.

Pfizer señaló que el ajuste promedio de precios para 2026 se ubicará por debajo de la tasa general de inflación y que estos aumentos buscan sostener inversiones en investigación y afrontar mayores costos operativos.

Reducciones puntuales en algunos tratamientos

En paralelo a los incrementos, las farmacéuticas también planean reducir los precios de lista de alrededor de nueve medicamentos. Entre los recortes más relevantes figura una baja superior al 40% en Jardiance, un tratamiento para la diabetes comercializado por Boehringer Ingelheim y Eli Lilly, junto con tres terapias relacionadas.

Jardiance se encuentra entre los 10 medicamentos cuyos precios fueron negociados por el gobierno estadounidense para el programa Medicare destinado a personas de 65 años o más en 2026. Como resultado de ese proceso, Boehringer Ingelheim y Eli Lilly redujeron el precio del medicamento en dos tercios. Ambas compañías no respondieron de inmediato a las consultas sobre las razones específicas de estos recortes adicionales.

Presión política y acuerdos con el gobierno

Los aumentos anunciados se conocen después de que la administración Trump alcanzara acuerdos con 14 farmacéuticas para fijar precios de algunos medicamentos dentro del programa Medicaid y para ventas directas a consumidores que pagan en efectivo. Empresas como Pfizer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Novartis y GSK forman parte de esos acuerdos, aunque también prevén aplicar subidas de precios en determinados productos a partir este 1 de enero.

El investigador en políticas sanitarias Benjamin Rome, del Hospital Brigham and Women’s de Boston, señaló que las compañías parecen maximizar los precios de lista mientras negocian descuentos con aseguradoras y gestores de beneficios, estableciendo luego nuevos valores para quienes pagan sin cobertura. Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) declinó hacer comentarios al respecto.

Se esperan más ajustes, tanto al alza como a la baja, a comienzos de enero, mes en el que históricamente las farmacéuticas concentran la mayoría de sus cambios de precios.