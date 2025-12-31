Ofertas de Costco en EUA para toda la familia: 12 productos destacados para ahorrar en ropa, hogar y bienestar

En Costco , las novedades abarcan distintas categorías y presupuestos, con opciones pensadas para todos los miembros del hogar. Con la membresía, es posible acceder a ropa, artículos para el hogar, cuidado personal y equipamiento deportivo a precios competitivos, ideales para comenzar el año con compras funcionales y actuales. A continuación, te presentamos los productos disponibles para socios, con precios vigentes a este 31 de diciembre de 2025.

New Costco Weekly Deals start today! https://t.co/iQ6Uvv5DgH These are the best Insider Deals we've seen! What do you think? — Costco Insider (@Costco_Insider) December 29, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ropa y accesorios para toda la familia

El conjunto térmico para bebé Koala Baby cuesta $14.99 y está compuesto por cuatro piezas, adaptadas según la edad. Incluye opciones de colores y estampados para bebés desde los 3 hasta los 24 meses.

La sudadera con capucha juvenil Champion , con forro polar, tiene un precio de $15.99 y está disponible en gris o negro.

Para adultos, los shorts de baño Bonobos para hombre valen $19.99 e incluyen FPS 50+ y elasticidad en cuatro direcciones.

Los jeans Eddie Bauer para hombre se venden por $26.99 en tonos azul y azul oscuro.

En la línea femenina, la chaqueta cortavientos Tommy Hilfiger cuesta $29.99 y está disponible en varias tallas y colores.

La chaqueta de piel sintética Jones New York, a $69.99, se ofrece solo en línea en gris topo o negro.

Artículos para el hogar y la cocina

El colador plegable KitchenAid tiene un precio de $21.55 y está diseñado para adaptarse al fregadero y facilitar el almacenamiento.

Los cuencos de doble asa Pfaltzgraff, disponibles únicamente en línea, cuestan $39.99 e incluyen seis piezas aptas para sopas y guisos.

Cuidado personal y bienestar

La colección de esmaltes ella+mila se vende por $39.99 e incluye seis tonos para manicura en casa.

La crema para ojos Olay Advanced , en paquete doble, cuesta $44.99, lo que reduce el precio unitario del producto.

Para el entrenamiento, el banco de pesas plano central tiene un valor de $99.99, con capacidad de hasta 227 kg e incluye tres meses de la app Centr.

Producto premium

El reloj de cuarzo Bulova Oceanographer para hombre se ofrece a $449.99 en Costco, con un precio inferior al de tiendas departamentales.

Aviso legal: Precios y disponibilidad actualizados al 31 de diciembre de 2025 y sujetos a cambios.