Qué estará abierto y qué estará cerrado en Año Nuevo en Estados Unidos

El Día de Año Nuevo, que se celebra cada 1 de enero, es considerado un feriado federal en Estados Unidos. Por este motivo, numerosos servicios y establecimientos modifican su funcionamiento habitual. Mientras los bancos y oficinas públicas suspenden actividades, gran parte de los comercios minoristas y supermercados mantienen sus puertas abiertas, aunque con horarios especiales.

Conocer qué abre y qué cierra permite a los consumidores organizar compras, trámites y desplazamientos durante el primer día del año.

Bancos y servicios financieros cerrados por feriado federal

La mayoría de los bancos en Estados Unidos permanecerán cerrados el 1 de enero debido al feriado federal. Esto incluye a entidades como Bank of America , Wells Fargo, Chase, Citibank y otras instituciones financieras tradicionales.

Durante esta jornada no habrá atención en sucursales físicas ni procesamiento regular de operaciones bancarias. Sin embargo, los clientes podrán utilizar cajeros automáticos (ATM), aplicaciones móviles y plataformas de banca en línea para consultas, transferencias y pagos electrónicos. Algunos bancos podrían operar con horarios reducidos el 31 de diciembre, aunque el cierre del 1 de enero es generalizado a nivel nacional.

Supermercados abiertos y cadenas que no operan en Año Nuevo

A diferencia del sector financiero, varios supermercados y tiendas de comestibles abrirán el Día de Año Nuevo en todo Estados Unidos, aunque muchos lo harán con horarios limitados.

Entre las cadenas que sí estarán abiertas se encuentran Walmart, que suele operar en su horario habitual de 6:00 a 23:00, y Kroger, que abrirá la mayoría de sus tiendas, aunque las farmacias internas podrían permanecer cerradas. Target, Publix y Whole Foods también abrirán, con posibles ajustes de horario según la ubicación.

En contraste, algunas cadenas no operarán el 1 de enero. Costco , Sam’s Club, Aldi y Trader Joe’s mantendrán todas sus tiendas cerradas durante el feriado. Estas empresas suelen respetar los principales feriados federales con cierres totales a nivel nacional.

Tiendas minoristas, farmacias y otros servicios

Las tiendas de mejoras para el hogar como Home Depot y Lowe’s estarán abiertas, generalmente con horarios especiales que varían según el estado o la ciudad. En el sector farmacéutico, cadenas como CVS y Walgreens abrirán muchas de sus sucursales, aunque con horarios reducidos y con atención limitada en farmacias internas.

En cuanto a servicios públicos, el Servicio Postal de Estados Unidos ( USPS ) no realizará entregas ni atenderá al público. FedEx y UPS suspenderán sus operaciones regulares, manteniendo únicamente servicios de emergencia o entregas críticas.

Debido a las variaciones por ubicación, las autoridades y empresas recomiendan consultar los localizadores oficiales de cada cadena antes de acudir a un establecimiento durante el Día de Año Nuevo.