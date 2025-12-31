La IA y los nuevos sistemas operativos dejan obsoletos a los Smart TV en 2026

La industria tecnológica avanza a un ritmo acelerado y los televisores inteligentes no quedan al margen de este proceso. En los últimos años, los Smart TV han incorporado nuevos sistemas operativos, funciones basadas en inteligencia artificial y estándares de imagen más avanzados. Este escenario abre la posibilidad de que, a partir de 2026, numerosos modelos queden obsoletos pese a no tener una antigüedad significativa.

El denominado “apagón de software”, sumado a la llegada de nuevos códecs de vídeo y procesadores especializados, plantea un panorama similar al ocurrido recientemente con el fin del soporte de Windows 10 en computadores. En ese contexto, la continuidad de actualizaciones y compatibilidad técnica se vuelve un factor clave para la vigencia de estos dispositivos.

Por qué los televisores pueden quedar obsoletos en 2026

El año 2026 aparece como un punto de inflexión para el mercado de los Smart TV. Dos factores concentran el mayor impacto: la adopción masiva de nuevos códecs de vídeo y la incorporación de procesadores NPU, esenciales para ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial.

Los principales sistemas operativos del sector, como Tizen, webOS, Vega OS, Google TV y Android TV, evolucionan hacia interfaces más complejas, protocolos de seguridad actualizados y compatibilidad con tecnologías como Dolby Vision 2 y HDR10+ Advanced. Estas mejoras requieren mayor potencia de procesamiento, algo que muchos televisores fabricados antes de 2021 no pueden ofrecer.

La integración de IA en los televisores también exige hardware capaz de procesar algoritmos en tiempo real. Funciones como el reconocimiento de voz, la personalización de contenidos y la optimización automática de imagen y sonido dependen de procesadores más avanzados y de actualizaciones constantes del sistema.

A esto se suma el “apagón de software”, que ocurre cuando los fabricantes dejan de brindar soporte y parches de seguridad a determinados modelos, limitando el acceso a nuevas funciones y servicios.

Qué televisores están en riesgo de quedar obsoletos

Para identificar si un Smart TV podría quedar obsoleto en 2026 es necesario revisar su capacidad de actualización del sistema operativo. La falta de compatibilidad con versiones recientes suele ser una señal de pérdida de soporte.

También resulta clave la compatibilidad con códecs como AV1 y VP9, indispensables para plataformas como Prime Video, Max y YouTube. Los modelos de gama media o baja anteriores a 2021 suelen presentar mayores limitaciones en este aspecto.

Incluso con dispositivos externos como Apple TV, Roku o Fire TV Stick, la experiencia queda condicionada por las capacidades del televisor original.

Qué hacer si tu televisor podría quedar obsoleto

Si el equipo no cumple con los requisitos de actualización, compatibilidad técnica y soporte para IA, considerar un modelo más reciente puede asegurar mayor seguridad, funcionalidad y vigencia tecnológica a mediano plazo.