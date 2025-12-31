“Estoy devastada”: El grito de la madre de Camila Mendoza Olmos tras hallar un cuerpo y un arma cerca de su casa

La madre de Camila Mendoza Olmos , joven de 19 años reportada como desaparecida en San Antonio, Texas, expresó su devastación luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de restos humanos en un campo cercano a la vivienda familiar, casi una semana después de que se denunciara su desaparición.

El descubrimiento se realizó el martes durante un operativo del sheriff del condado de Bexar y del FBI, en un área ubicada a corta distancia del lugar donde Camila fue vista por última vez en la víspera de Navidad.

Personas presentes en la escena señalaron que la madre de la joven se encontraba visiblemente conmocionada y devastada al recibir la noticia.

Las autoridades informaron que los restos aún no han sido identificados de manera oficial, y que la investigación continúa mientras la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar realiza los análisis correspondientes.

Qué se sabe del caso de Camila Mendoza Olmos

El sheriff Javier Salazar indicó que los restos podrían haber permanecido varios días en el lugar donde fueron encontrados, aunque aclaró que no se ha determinado la causa ni la forma de la muerte.

También confirmó que se reportó la desaparición de un arma de fuego del domicilio familiar tras la denuncia por desaparición, la cual fue localizada posteriormente cerca del área del hallazgo.

Salazar agregó que Camila Mendoza Olmos habría estado atravesando dificultades relacionadas con la escuela, el trabajo y el final reciente de una relación.

Sin embargo, los padres de Camila expresaron dudas sobre esta versión. Su padre, Alfonso Mendoza, rechazó esta hipótesis. “Ella nunca haría algo así, ni a ella ni a nosotros”, expresó y aclaró que la ruptura terminó de manera mutua y respetuosa.

Camila Mendoza Olmos fue vista por última vez la mañana de Nochebuena, cuando, según su familia, salió de casa como parte de su rutina habitual. Imágenes de cámaras de seguridad la muestran en el exterior de la vivienda antes de que se perdiera su rastro, y sus familiares señalaron que dejó su teléfono móvil en casa, un hecho que consideraron inusual.

Mientras se esperan los resultados forenses y la identificación oficial de los restos, las autoridades mantienen la investigación abierta y la familia de Camila continúa a la espera de información concluyente sobre lo ocurrido.