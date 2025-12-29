Salió a caminar en Navidad, pero desapareció: Buscan a la joven latina Camila Mendoza Olmos de 19 años en Texas

Camila Mendoza Olmos, una joven de 19 años, salió de su casa en San Antonio, Texas, la mañana de Nochebuena y no volvió. Autoridades del condado de Bexar consideran que su vida podría estar en peligro inminente, informó Fox News , citando al sheriff local.

El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, señaló que la investigación se mantiene abierta y sin descartar ninguna línea, incluida la posibilidad de que el caso trascienda las fronteras de Estados Unidos. La búsqueda inicial se concentra en un radio limitado, aunque el alcance se ha ampliado ante la falta de pistas concluyentes.

De acuerdo con las autoridades, la joven fue vista por última vez alrededor de las 6:58 de la mañana del 24 de diciembre, afuera de su vivienda. Su vehículo permanecía estacionado en el lugar, lo que refuerza la hipótesis de que salió a pie, una situación que ha incrementado la preocupación entre familiares y equipos de búsqueda.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Camila Mendoza Olmos?

Imágenes de una cámara de seguridad vecinal muestran a una persona, presuntamente Camila, revisando el interior de su automóvil antes de alejarse. Las autoridades creen que llevaba consigo únicamente las llaves del coche y posiblemente su licencia de conducir.

Familiares informaron que la joven solía salir a caminar por las mañanas, pero siempre llevaba su teléfono celular, el cual fue encontrado en la vivienda. Para el sheriff Salazar, este detalle resulta “altamente inusual” y refuerza la hipótesis de que algo fuera de lo común ocurrió ese día.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) brinda apoyo técnico a la investigación, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) monitorea cruces fronterizos y movimientos internacionales, ante la posibilidad de que la joven haya salido del país.

Sheriff descarta detención por ICE y destacan apoyo ciudadano

El sheriff Salazar confirmó que Camila no fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés, verificación que realizó personalmente pese a que la joven es ciudadana estadounidense.

“Era una preocupación inicial que necesitábamos descartar”, explicó el funcionario, quien aseguró que no existe registro de arrestos ni de que se encuentre en algún centro federal de detención. No obstante, reiteró que ninguna hipótesis ha sido descartada, incluida la de secuestro o trata de personas, debido a que la zona donde desapareció es considerada un corredor de riesgo.

Mientras continúa la investigación oficial, familiares, amigos y voluntarios han organizado búsquedas en áreas cercanas y campañas en redes sociales para difundir la información.

Las autoridades pidieron a cualquier persona con datos sobre el paradero de Camila Mendoza Olmos que se comunique de inmediato con la oficina del sheriff del condado de Bexar.