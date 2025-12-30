Donkey Kong Bananza, Final Fantasy VII y más: Juegos gratis para Nintendo Switch 2 disponibles

Quienes recibieron una Nintendo Switch 2 durante las fiestas ya pueden comenzar a explorar su catálogo sin realizar compras. La consola híbrida de Nintendo cuenta con varias demos gratuitas disponibles en la eShop, pensadas para que los usuarios prueben algunos de los títulos más relevantes antes de decidir una inversión. Estas versiones de prueba incluyen desde prólogos jugables hasta misiones completas o combates limitados.

Además de permitir un primer contacto con cada propuesta, las demos funcionan como una herramienta práctica para evaluar controles, rendimiento técnico y sensaciones generales directamente en el nuevo hardware. En varios casos, el progreso obtenido puede transferirse al juego final, lo que facilita una transición sin pérdida de avances.

Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza is up there with 3D World & Galaxy as my favorite 3D platformer ever. The imagination and innovation is just so rare. They explore the marching cube algorithm in such a way that's never been done AND to a full extent.



I never have thought through this entire… pic.twitter.com/9c8o4PQG1D — GameLifeCrisis (@GameLifeCrisis) December 29, 2025

Donkey Kong Bananza es una de las exclusivas más destacadas de la Nintendo Switch 2. Se trata de un plataformas en 3D que introduce un sistema de transformaciones que influye tanto en el combate como en la exploración. La demo permite recorrer un segmento del juego y experimentar su mecánica central, que incluye la posibilidad de destruir partes del escenario para avanzar.

Esta versión de prueba sirve para comprobar la fluidez del título y la respuesta de los controles, ofreciendo una primera aproximación a un juego que apunta a ser una referencia del catálogo inicial de la consola.

Street Fighter 6

Street Fighter 6 cuenta con una demo que permite seleccionar personajes como Luke, Jamie o Kimberly y disputar combates en distintos modos. Aunque el contenido es limitado, ofrece suficientes partidas para entender las bases del sistema de lucha. La versión de prueba permite analizar la precisión de los controles, la fluidez de los enfrentamientos y la adaptación del juego al hardware de la nueva consola.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake Intergrade arrives on Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S and Xbox on PC on January 22, 2026.



That’s not all, the remake trilogy will also be making its way to Switch 2, Xbox Series X|S and Xbox on PC as well as PlayStation 5, Steam and Epic Games Store! pic.twitter.com/enXiLOIstV — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) September 12, 2025

La demo de Final Fantasy VII Remake Intergrade incluye la misión inicial del reactor, uno de los pasajes más reconocidos del juego. Está orientada tanto a jugadores veteranos como a quienes se acercan por primera vez a la saga, y permite transferir el progreso al título completo.

Esta prueba resulta útil para evaluar el sistema de combate híbrido y el rendimiento técnico en Nintendo Switch 2, además de introducir al jugador en su narrativa y estilo visual.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Previsto para 2026, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ya cuenta con una demo disponible. El juego apuesta por una estética HD-2D y un sistema de combate en tiempo real, centrado en la exploración y la narrativa.

La versión de prueba permite conocer el ritmo general y las bases del sistema de armas, aunque el progreso no se transfiere al juego final.

Octopath Traveler 0

Octopath Traveler 0 ofrece una demo que funciona como prólogo jugable del RPG completo. Al igual que en entregas anteriores de la saga, el progreso puede transferirse a la versión final, lo que incentiva a probarla sin restricciones.

La demo presenta novedades como la personalización del personaje y la reconstrucción del pueblo, ampliando la fórmula clásica del estilo HD-2D y ofreciendo una visión clara de la propuesta general.

Todas las demos se descargan de forma gratuita desde la Nintendo eShop, buscando el nombre de cada juego. Solo requieren espacio disponible en la consola y permiten a los jugadores evaluar qué títulos se ajustan mejor a sus preferencias antes de realizar una compra.