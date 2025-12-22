Las MetroCards dejarán de venderse en 2026: confirmaron nuevas tarifas y cambios en el Metro de Nueva York

La MetroCard, utilizada durante más de tres décadas por millones de usuarios del transporte público en Nueva York, dejará de venderse a partir del 1 de enero de 2026, según informó la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA). El cambio marca el inicio de una transición definitiva hacia el sistema de pago sin contacto OMNY, que operará mediante tarjetas físicas, tarjetas bancarias y teléfonos móviles.

Aunque dejará de emitirse, las MetroCards seguirán siendo aceptadas durante todo 2026, permitiendo a los usuarios gastar el saldo restante.

Además, la MTA confirmó que los saldos podrán transferirse a OMNY o solicitar reembolso hasta dos años después del vencimiento de la tarjeta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Nuevas tarifas y cambios clave en el sistema OMNY

Tras 34 años de uso, la MetroCard será reemplazada por OMNY, cuya tarjeta física tendrá un costo inicial de $2,00. Con este sistema, los pasajeros podrán acceder a un nuevo beneficio semanal: después de 12 viajes en siete días y alcanzar un máximo de $35,00, los trayectos adicionales serán gratuitos.

La MTA también anunció que el pago en efectivo con monedas en los autobuses será eliminado a mediados de 2026, por lo que OMNY será el único método aceptado.

Las nuevas tarifas, que entrarán en vigor el 4 de enero de 2026, quedarán de la siguiente manera:

Metro, autobuses locales y Access-A-Ride: suben de $2,90 a $3,00

Tarifa reducida: aumenta de $1,45 a $1,50

Boleto sencillo: pasa de $3,25 a $3,50

Autobuses exprés: suben de $7,00 a $7,25

Tarifa reducida en exprés: de $3,50 a $3,60

La MTA aseguró que no se modificarán los descuentos vigentes para personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes.

Los cambios también impactarán a los automovilistas. Los peajes en puentes y túneles administrados por la MTA aumentarán un 7,5%, afectando a quienes dependen del transporte privado para desplazarse.

Dónde obtener la tarjeta OMNY gratis en Nueva York

Como parte de la transición, la MTA distribuirá tarjetas OMNY gratuitas en estaciones estratégicas de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Los usuarios podrán acudir con su MetroCard para transferir el saldo y recibir la nueva tarjeta sin costo.

Con estas medidas, la MTA busca modernizar el transporte público, mejorar la eficiencia operativa y adaptarse a nuevas tecnologías, aunque el ajuste de tarifas representa un desafío para los millones de pasajeros que utilizan diariamente el metro y los autobuses en Nueva York.