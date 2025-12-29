Mejora tu puntaje crediticio en EUA evitando errores bancarios comunes como llegar al límite de uso

Los puntajes de crédito son números de tres dígitos que acompañan a las personas a lo largo de su vida financiera y pueden definir el acceso a préstamos , tarjetas de crédito y alquileres. Un puntaje crediticio alto suele interpretarse como menor riesgo para los prestamistas, lo que se traduce en mejores tasas de interés y mayores probabilidades de aprobación. Estos puntajes suben o bajan según las decisiones financieras cotidianas, como pagar facturas a tiempo o incurrir en retrasos. Para mejorar el puntaje crediticio, expertos financieros de Money Radar compartieron recomendaciones centradas en hábitos y en la prevención de errores bancarios comunes.

Limitar el uso del crédito disponible

Una parte clave del puntaje crediticio está relacionada con la utilización del crédito, es decir, qué porcentaje del límite total disponible se usa. Money Radar señaló que este factor tiene un impacto significativo y recomendó mantener la utilización alrededor del 30%. Utilizar montos superiores puede interpretarse como mayor riesgo, incluso si los pagos se realizan a tiempo. Mantener saldos equilibrados ayuda a reflejar un manejo responsable del crédito.

Solicitar un aumento del límite de crédito

Otra estrategia consiste en pedir un aumento del límite de crédito a la institución financiera. Con un límite más alto, es posible cubrir gastos habituales sin superar el umbral recomendado de utilización. Money Radar explicó que, si la cuenta está al día y no presenta atrasos, los bancos pueden considerar este ajuste, ya que un mayor límite también incrementa la posibilidad de generar intereses.

Conservar abiertas las cuentas más antiguas

La antigüedad del historial crediticio influye en el puntaje. Cuanto más tiempo activo esté el historial, mayor será la evidencia de experiencia en la gestión del crédito. El experto recomendó mantener abiertas las cuentas antiguas y activarlas con cargos recurrentes pequeños, como una suscripción, para evitar cierres que reduzcan la antigüedad promedio.

Revisar informes crediticios en busca de errores

Los errores bancarios pueden afectar negativamente el puntaje. Por ley federal en Estados Unidos, las personas pueden solicitar un informe crediticio gratuito cada 12 meses a Equifax, Experian y TransUnion a través de AnnualCreditReport.com. Entre los errores comunes se incluyen pagos reportados como atrasados cuando no lo fueron, cuentas no reconocidas o deudas incorrectas. Estos errores pueden impugnarse con documentación de respaldo.

Incorporar pagos que no suelen reportarse

Algunos gastos frecuentes, como alquiler, servicios públicos o telefonía, no siempre se reflejan en el historial crediticio. Money Radar indicó que existen servicios, como los de Experian, que permiten incluir estos pagos para fortalecer el historial. El impacto de estas acciones varía: algunas pueden reflejarse en pocas semanas, mientras que otras contribuyen de forma gradual al puntaje.