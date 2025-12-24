Beneficiarios del Seguro Social en EUA recibirán su último cheque del año este 24 de diciembre

Este 24 de diciembre de 2025, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó la realización de pagos para ciertos beneficiarios, justo en Nochebuena. Sin embargo, no todos recibirán su depósito el mismo día, por lo que es importante conocer quiénes están incluidos y quiénes no.

Our offices are closed tomorrow in observance of Christmas🎄. Visit https://t.co/5tF95XkGTJ to manage your Social Security information online with your personal my Social Security account💻📱. — Social Security (@SocialSecurity) December 24, 2025

Quiénes reciben el pago este 24 de diciembre y quiénes no

El miércoles 24 de diciembre corresponde al cuarto miércoles del mes, por lo que recibirán su pago los beneficiarios del Seguro Social con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31, sin importar el mes de nacimiento. Este grupo incluye a personas que reciben beneficios por jubilación, Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y beneficios para sobrevivientes.

Existen dos grupos que no recibirán el depósito el 24 de diciembre. Primero, los beneficiarios que iniciaron sus pagos antes de mayo de 1997, cuyos depósitos se realizan el día 3 de cada mes; en diciembre, su pago se efectuó el miércoles 3. Segundo, los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), cuyo pago mensual se realiza el primer día de cada mes y en diciembre se depositó el lunes 1.

Tras el depósito de hoy, los pagos se reanudarán en enero de 2026: el 14 para los nacidos entre el 1 y 10, el 21 y 28 para los restantes beneficiarios. La SSA confirmó que, aunque sus oficinas permanecerán cerradas en Navidad, el sitio web seguirá operativo para la gestión de cuentas personales.

Formularios disponibles y su uso fiscal

Los formularios SSA-1099 y SSA-1042S detallan los ingresos recibidos por concepto de beneficios del Seguro Social y son necesarios para completar la declaración de impuestos. Estos documentos se utilizarán durante la temporada fiscal de 2026 debido a cambios recientes en la legislación que modificaron el tratamiento impositivo de estos ingresos.

Uno de los cambios se originó con la ley conocida como One Big Beautiful Bill, promulgada en julio. Esta norma incorporó una deducción temporal destinada a personas mayores que cumplan determinados requisitos durante la temporada de impuestos.

Nuevas leyes que impactan los beneficios

La legislación establece que las personas mayores de 65 años con un ingreso bruto ajustado modificado superior a $75.000 dólares podrán deducir hasta $6.000 dólares en sus declaraciones de impuestos sobre la renta. En el caso de parejas casadas que presenten una declaración conjunta, la deducción puede alcanzar los $12.000 dólares si el ingreso bruto ajustado modificado supera los $150.000 dólares. Esta deducción será aplicable a los años fiscales comprendidos entre 2025 y 2028.

El segundo cambio legislativo fue introducido por el expresidente Joe Biden mediante la Ley de Equidad en la Seguridad Social. Esta norma eliminó disposiciones que reducían los beneficios del Seguro Social para más de 2,8 millones de personas, lo que se tradujo en un aumento de los pagos mensuales para los jubilados.