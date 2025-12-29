Debido a las condiciones climáticas: Anuncian más de 9,000 vuelos cancelados en EUA

Una tormenta invernal de rápido avance impactó al noreste del país entre el 27 y 28 de diciembre, provocando la cancelación y retraso de más de 9,000 vuelos en Estados Unidos, de acuerdo con datos de FlightAware (plataforma de seguimiento del tráfico aéreo).

Las nevadas dejaron acumulaciones de hasta 25 centímetros desde Syracuse hasta Long Island, mientras carreteras en Pensilvania, Nueva York y Massachusetts quedaron cubiertas por hielo. Ante el riesgo vial, Nueva York y Nueva Jersey declararon estados de emergencia y pidieron a la población evitar desplazamientos innecesarios.

En la ciudad de Nueva York, Central Park registró 11 centímetros de nieve, la mayor acumulación desde 2022. Equipos de transporte trabajaron durante la madrugada para despejar autopistas y tratar zonas con hielo negro, una de las principales amenazas para automovilistas.

Interrupciones en viajes aéreos y transporte terrestre

El mayor impacto se concentró en el transporte aéreo, particularmente en los aeropuertos John F. Kennedy (JFK) , LaGuardia y Newark Liberty , considerados hubs estratégicos para vuelos nacionales e internacionales. Aerolíneas como American Airlines, United Airlines y JetBlue Airways activaron exenciones de tarifas para cambios de itinerario.

Los servicios ferroviarios Amtrak (operador nacional de trenes) y NJ Transit (sistema de transporte de Nueva Jersey) también aplicaron restricciones operativas, con reducción de velocidad y ajustes en horarios en corredores clave para viajeros de negocios.

En carreteras, Nueva Jersey y Pensilvania impusieron prohibiciones temporales a vehículos comerciales, lo que obligó a empresas logísticas a desviar rutas y anticipar retrasos en entregas sensibles. Especialistas advierten que la combinación de bajas temperaturas y limitaciones de personal podría extender las afectaciones a inicios de la semana.

Meteorólogos indicaron que el sistema se desplaza hacia el océano Atlántico, aunque persiste el riesgo de recongelación nocturna. Autoridades recomiendan a viajeros mantenerse atentos a comunicados oficiales y confirmar itinerarios ante un cierre de año marcado por eventos climáticos severos.