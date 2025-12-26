WhatsApp renueva su apariencia en iPhone con el diseño Liquid Glass antes de que termine 2025

WhatsApp implementó una actualización en el diseño de su aplicación móvil para iPhone , con cambios centrados en la barra de navegación inferior y en la organización de los ajustes personales. La principal novedad es la incorporación de una nueva pestaña denominada “Tú”, que muestra la foto de perfil del usuario y concentra las opciones vinculadas a la cuenta y también el estilo Liquid Glass de iOS 26.

La barra inferior también fue rediseñada para alinearse con el estilo Liquid Glass de Apple, una estética basada en efectos visuales translúcidos que simulan superficies de vidrio. Este cambio visual se integra con el lenguaje gráfico de iOS 26, sin alterar de forma significativa el funcionamiento general de la aplicación.

Cambios en la interfaz de WhatsApp para iPhone

La nueva pestaña “Tú” se ubica en la barra de navegación inferior y reemplaza el acceso tradicional a los ajustes. Al ingresar, el usuario encuentra en la parte superior su foto de perfil, nombre e información personal.

Debajo se agrupan accesos a funciones como el avatar, las listas de difusión, los mensajes destacados y los dispositivos vinculados. Más adelante aparecen las opciones de configuración de cuenta, privacidad, chats, notificaciones, almacenamiento y datos. En la parte final se incluyen las secciones de ayuda, la opción para invitar amigos y el acceso al Centro de cuentas.

Más allá de esta reorganización, la apariencia general de WhatsApp para iPhone se mantiene sin modificaciones relevantes.

Nuevas funciones incorporadas en WhatsApp

Junto con los cambios visuales, WhatsApp agregó funciones orientadas a mejorar la comunicación. Una de ellas permite grabar y enviar un mensaje de voz o de video cuando una llamada o videollamada no es atendida, directamente desde la pantalla de llamada perdida.

También se amplió el soporte de chats de audio, que ahora pueden iniciarse tanto en grupos como en conversaciones individuales sin recurrir a llamadas tradicionales.

Además, se incorporó la función de Privacidad avanzada del chat, que impide la exportación de conversaciones, bloquea el uso de mensajes en funciones externas y evita la descarga automática de archivos multimedia.

Qué es el diseño Liquid Glass de Apple

Liquid Glass es la nueva apariencia presentada por Apple en junio de 2025 para sus sistemas operativos. Se basa en una interfaz translúcida y dinámica que utiliza transparencia y movimiento para dar profundidad visual.

En este estilo, los elementos de la interfaz parecen flotar sobre el contenido, con efectos que reflejan y refractan el fondo, priorizando la información principal sin distraer al usuario.