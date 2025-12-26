Una persona de Arkansas se ganó el premio mayor de $1.817 mil millones de dólares del Powerball en EUA

Se habla con frecuencia de los llamados milagros navideños, y el sorteo de Powerball de Nochebuena volvió a alimentar ese imaginario. Un único boleto vendido en Arkansas resultó ganador del premio mayor, valuado en $1.817 millones de dólares, lo que lo convierte en el segundo pozo más grande en la historia de la lotería estadounidense y el mayor otorgado durante este año.

El ganador tiene la posibilidad de optar por un pago único en efectivo de $834,9 millones de dólares o recibir el monto total en pagos anuales. De acuerdo con la Asociación de Loterías Multiestatales, se trata además de la primera vez desde 2011 que el Powerball se gana en Nochebuena.

Un premio histórico para Arkansas

El sorteo marcó apenas la segunda ocasión en que el premio mayor de Powerball se gana en Arkansas. La anterior ocurrió en 2010. Según datos oficiales, cuatro veces el pozo fue ganado el día de Navidad —1996, 2002, 2010 y 2013—, pero no en Nochebuena desde hacía más de una década.

Matt Strawn, presidente del grupo de productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa, destacó que se trata de un premio extraordinario con impacto potencialmente transformador para el ganador.

Probabilidades y otros premios del sorteo

Las probabilidades de acertar los números ganadores del Powerball son de 1 entre 24,9, mientras que las de obtener el premio mayor se reducen a 1 entre 292,2 millones. A pesar de ello, el sorteo también dejó otros ganadores relevantes.

Ocho boletos vendidos en California, Indiana, Michigan, Nueva York, Ohio, Pennsylvania y Virginia acertaron las cinco bolas blancas y obtuvieron premios de un millón de dólares cada uno. Además, 114 jugadores ganaron 50.000 dólares y otros 31 se llevaron 100.000 dólares.

Opciones de cobro del premio mayor

El ganador deberá decidir cómo recibir el dinero. La alternativa en efectivo asciende a $834,9 millones de dólares, mientras que la opción en cuotas contempla un primer pago inmediato y 29 adicionales, con incrementos del 5 % en cada uno.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares y se comercializan en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, consolidando al juego como uno de los más extendidos y seguidos de Estados Unidos.