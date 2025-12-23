Powerball sin ganador en EUA eleva el premio mayor a $1,700 millones de dólares para sorteo de Nochebuena

El sorteo de Powerball realizado el lunes no registró ganadores del premio mayor, lo que elevó el pozo acumulado a un estimado de $1,700 millones de dólares para la próxima apuesta, que se jugará en Nochebuena.

Los números ganadores del 22 de diciembre fueron 3, 18, 36, 41, 54 y el Powerball rojo 7, con un multiplicador Power Play de 2. Aunque no hubo acertantes de las seis bolas, nueve boletos ganaron premios de $1 millón de dólares al coincidir con las cinco bolas blancas.

Según informó Powerball en un comunicado , los boletos premiados se vendieron en Florida, Georgia, Illinois, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tennessee y Wisconsin. El próximo sorteo, previsto para este miércoles, será el número 47 de la actual racha sin ganador del premio mayor, un récord para el juego.

Powerball señaló que el premio mayor sólo se ganó una vez en Nochebuena desde el inicio del juego.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El cuarto premio más grande en la historia de Powerball

El premio estimado de $1,700 millones de dólares se ubica como el cuarto más grande en la historia de Powerball y el quinto entre todos los premios de lotería en Estados Unidos. El mayor premio registrado en el país fue de $2,040 millones de dólares en 2022.

En caso de haber un ganador este miércoles, podrá optar entre un pago anual estimado en $1,700 millones de dólares o un pago único de aproximadamente $781,3 millones de dólares antes de impuestos.

La opción de anualidad contempla un pago inicial seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año. Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar las cinco bolas blancas y la bola roja.

Impuestos estatales, probabilidades y reglas del juego

Además de los impuestos federales, el ganador podría enfrentar cargas fiscales estatales según su lugar de residencia. Estados como Nueva York gravan las ganancias de la lotería con un 10.9%, mientras que otros, como Texas, Florida y California, no aplican impuestos estatales sobre estos premios.

Las probabilidades de ganar el premio mayor del Powerball son de 1 en 292.2 millones, cifras incluso más bajas que las del premio mayor de Mega Millions, que son de 1 en 290.4 millones. Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 y un número adicional entre el 1 y el 26 correspondiente a la Powerball roja. Si más de una persona acierta los seis números, el pozo se reparte.