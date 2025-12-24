Google Fotos recupera los accesos directos por rostros en su sistema de búsqueda

Google Fotos implementó una actualización que devuelve una función clave para la organización de imágenes: los accesos directos a fotos de personas mediante el reconocimiento de rostros. Esta herramienta, ampliamente utilizada para localizar recuerdos en segundos, había sido desactivada parcialmente tras cambios recientes en la aplicación. Ahora, la compañía vuelve a incorporarla con una integración ajustada a su nuevo sistema de búsqueda.

La restauración de esta funcionalidad responde a modificaciones introducidas con la adopción de herramientas de inteligencia artificial, que alteraron la experiencia de uso. En ese proceso, la navegación visual por rostros quedó relegada, lo que obligó a los usuarios a depender de búsquedas textuales. Con la actualización, Google Fotos busca equilibrar ambos enfoques dentro de su plataforma.

Regreso gradual de los accesos directos por caras

Según informó la compañía, el retorno de los accesos directos no se produce de manera inmediata para todos los usuarios. La función se está habilitando de forma progresiva a través de las últimas versiones de Google Fotos disponibles en Android, iPhone y iPad. El despliegue apunta a combinar la búsqueda tradicional, basada en elementos visuales, con las nuevas capacidades impulsadas por inteligencia artificial.

La eliminación previa de estos atajos coincidió con la introducción de Ask Photos, un sistema que permite realizar búsquedas mediante lenguaje natural. Esa integración modificó la interfaz principal y desplazó la barra de accesos directos que facilitaba el filtrado rápido por personas o mascotas frecuentes.

Nueva visualización de los grupos de caras

La agrupación por caras no es una función nueva en Google Fotos, pero sí lo es su presencia destacada dentro de la pestaña de búsqueda. La aplicación continúa identificando automáticamente rostros en fotos y videos, y ahora muestra esos grupos de manera visible mediante miniaturas circulares.

Al ingresar a la sección de búsqueda, el usuario encuentra los rostros detectados con mayor frecuencia. Al seleccionar uno, se accede de inmediato a todas las imágenes asociadas. Para ampliar la lista y buscar personas menos recurrentes, se puede utilizar la opción “Más”.

El comportamiento varía según el modo de búsqueda. En el modo estándar, los iconos aparecen directamente. En Ask Photos, se muestran luego de tocar el campo de texto para iniciar la consulta.

Cómo activar la agrupación de rostros

Para utilizar estos accesos directos, la agrupación por caras debe estar habilitada en la configuración de la cuenta. La disponibilidad depende de la región y del tipo de cuenta. En iOS y Android, la opción se encuentra dentro de los ajustes de privacidad del perfil. En la versión web, aparece en la configuración de la cuenta. Desactivar esta función elimina los grupos, modelos faciales y etiquetas creadas, que siempre son privadas para el usuario.