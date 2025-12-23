Cambios clave para jubilados en EUA en 2026: límites de ahorro, HSA y costos de Medicare

Los jubilados y quienes se preparan para el retiro enfrentarán al menos cinco cambios relevantes en 2026, algunos de los cuales podrían traducirse en ahorros adicionales de miles de dólares. Prepararse financieramente para la vida después del trabajo resulta clave, especialmente en un contexto donde una parte significativa de la población activa no participa en planes de jubilación ni cuenta con inversiones destinadas a ese fin.

Datos recientes indican que cerca del 44% de los estadounidenses que trabajan a tiempo completo no participan en planes de jubilación, mientras que alrededor del 40% de los adultos no tiene ninguna inversión para el retiro. Estas cifras contrastan con los ingresos necesarios para cubrir gastos básicos y mantener el nivel de vida durante la jubilación.

Abrir cuentas como una IRA, una IRA Roth o un plan 401(k) —cuando no se ofrece a través del empleador— es un primer paso habitual. A partir de allí, en 2026 entrarán en vigor varios cambios que impactarán directamente en los límites de aporte y en los costos asociados al retiro.

Aumento de los límites de contribución a las cuentas de jubilación

Uno de los ajustes más relevantes será el incremento en los límites de contribución a las cuentas IRA. En 2026, las personas menores de 50 años podrán aportar hasta $7,500 dólares anuales, mientras que quienes tengan 50 años o más contarán con un aporte complementario de $1,100 dólares, lo que eleva el total máximo a $8,600 dólares. Esto representa aumentos de $500 y $600 dólares, respectivamente, frente a los valores vigentes.

Los planes 401(k) también verán incrementos. Para los trabajadores menores de 50 años, el límite máximo de contribución será de $24,500 dólares, mil dólares más que el año anterior. En el caso de los mayores de 50 años, el monto total ascenderá a $32,500 dólares, incluyendo una contribución de recuperación de $8,000 dólares. Además, se establecerá un aumento especial para los trabajadores de entre 60 y 65 años, con un máximo de $35,750 dólares.

Nuevas restricciones, ajustes en HSA y subas en Medicare

A partir de 2026, se aplicará una restricción que limitará las contribuciones de recuperación en planes 401(k) o IRA Roth para personas de 50 años o más cuyos ingresos brutos superen los $145,000 dólares. Las contribuciones a planes Roth se realizan después de impuestos, pero permiten ganancias y retiros libres de impuestos, y no están sujetas a montos mínimos de distribución.

Las cuentas de ahorro para salud (HSA) también tendrán nuevos límites. Para quienes cuenten con cobertura individual, el máximo será de $4,400 dólares, mientras que la cobertura familiar permitirá hasta $8,750 dólares. Las personas de 55 años o más podrán realizar una contribución adicional de $1,000 dólares.

En cuanto a los costos de Medicare, la prima mensual estándar de la Parte B aumentará de $185 dólares en 2025 a $202,90 dólares en 2026. El deducible anual de esa parte se incrementará de $257 a $283 dólares. El deducible de la Parte A para hospitalización también subirá, pasando de $1,676 a $1,736 dólares, junto con aumentos en las tarifas diarias de coseguro tanto para estadías hospitalarias como para centros de enfermería especializada.

A estos cambios se suman modificaciones en la Seguridad Social que impactarán a millones de personas a partir del próximo año, en un contexto donde la edad de jubilación y el momento de iniciar los beneficios continúan siendo factores determinantes en el ingreso final durante el retiro.