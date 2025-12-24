Bajos precios de la gasolina en EUA impulsan y alivian los viajes por Navidad

A medida que millones de estadounidenses se preparan para viajar durante las fiestas decembrinas, la evolución del precio de la gasolina se posiciona como uno de los principales factores que alivian el presupuesto familiar. En un contexto de inflación persistente, la estabilidad del combustible ofrece un escenario más favorable para quienes planean desplazarse por carretera durante la temporada navideña.

🚨 BOOM! Even FAKE NEWS CNN is FORCED to admit it:



Gas prices just dropped UNDER $3 a gallon for the FIRST TIME IN FOUR YEARS – right in time for record holiday travel! National average: $2.86/gallon today. Lowest since April 2021.10 states under $2.50 – Oklahoma hitting $2.29!… pic.twitter.com/0PQ3Az2akD — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) December 23, 2025

Según datos de GasBuddy, el precio promedio nacional del galón de gasolina rondará los $2,79 dólares el día de Navidad, una cifra inferior a los casi 3 dólares registrados en el mismo período del año anterior. Esta reducción permitiría a los conductores ahorrar más de $500 millones de dólares solo durante la semana festiva.

Precios de la gasolina en mínimos anuales

La asociación de automovilistas (AAA, por sus siglas en inglés) informó que diciembre registró los precios de gasolina más bajos de todo el año en Estados Unidos. El promedio nacional para la gasolina sin plomo se ha mantenido por debajo de los $3 dólares desde el 2 de diciembre, alcanzando un mínimo cercano a los $2,85 dólares por galón a comienzos de la semana.

Si bien el precio subió levemente hasta aproximadamente $2,86 dólares por galón, el nivel general continúa siendo moderado. Esto beneficia especialmente a quienes se movilizan por carretera antes y durante las celebraciones navideñas, uno de los períodos de mayor tráfico del calendario.

Diferencias de precios entre estados

Los valores del combustible varían de manera significativa según el estado, influenciados por factores como la proximidad a refinerías, el suministro local y los requisitos específicos de cada jurisdicción. De acuerdo con AAA, Hawái registró el promedio más alto, con alrededor de $4,44 dólares por galón, seguido por California con $4,30 y Washington con $3,92 dólares.

En contraste, Oklahoma presentó el precio promedio más bajo, cercano a los $2,30 dólares por galón, seguido por Arkansas e Iowa, ambos con valores próximos a los $2,42 dólares.

Impacto en los viajes y el consumo

En estados como Florida, el promedio del galón se ubicó alrededor de los $2,80 dólares, coincidiendo con el inicio de los desplazamientos masivos por las fiestas. La AAA estima que unos 7,5 millones de residentes del estado viajarán al menos 50 millas durante este período, principalmente por carretera.

Analistas de GasBuddy explican que la baja responde, en parte, a precios del petróleo en mínimos de varios años y a una menor demanda invernal. Este contexto se combina con proyecciones de la AAA que anticipan 122,4 millones de viajeros en todo el país, de los cuales 109,5 millones se desplazarán en automóvil, consolidando al vehículo como la opción predominante durante las fiestas.