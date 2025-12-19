California reemitirá licencias comerciales a miles de inmigrantes: 17,000 personas serán las beneficiadas

Miles de conductores inmigrantes en California recibirán un alivio clave luego de que el estado anunciara que comenzará a reemitir licencias de conducir comerciales que habían sido programadas para cancelación, según informaron autoridades estatales de transporte. La decisión llega tras semanas de incertidumbre generadas por avisos oficiales que advertían sobre la revocación de estos permisos.

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) confirmó que el proceso beneficiará a cerca de 17,000 conductores, muchos de ellos dedicados al transporte de carga, quienes habían recibido notificaciones de cancelación con un plazo de 60 días a partir del 6 de noviembre. La medida responde a la presión federal y a las preocupaciones por el impacto económico en el sector logístico.

Para numerosos trabajadores, la noticia representa la posibilidad de conservar su empleo y sus negocios, especialmente en un rubro donde la licencia comercial es indispensable. Conductores señalaron que la pérdida del permiso habría significado la imposibilidad de cubrir pagos de camiones , contratos de transporte y el sustento familiar.

Quiénes serán beneficiados por la reemisión de licencias

La medida aplica a conductores inmigrantes con licencias comerciales vigentes, que enfrentaban su cancelación pese a contar con autorización legal de trabajo en Estados Unidos. Muchos de los afectados son propietarios-operadores que invirtieron grandes sumas en la compra de sus camiones y dependen directamente de su licencia para generar ingresos.

Autoridades estatales indicaron que el proceso de reemisión comenzará de forma gradual, aunque el DMV aún no ha detallado los pasos específicos que deberán seguir los conductores para recuperar formalmente sus permisos. Aun así, el anuncio ya generó alivio entre las familias y empresas que dependen del transporte de carga en California.

La decisión también tiene un impacto económico más amplio, ya que evita interrupciones en la cadena de suministro, en un estado clave para el comercio y la logística a nivel nacional. Expertos señalan que mantener a estos conductores en operación ayuda a estabilizar el sector y proteger miles de empleos indirectos.