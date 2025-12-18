Premio mayor de Powerball alcanza $1.5 mil millones en EUA tras quedar vacante el sorteo

El premio mayor del Powerball aumentó a $1,5 mil millones de dólares, convirtiéndose en el séptimo más alto en la historia de las loterías, luego de que ningún boleto acertara los seis números del sorteo realizado el miércoles por la noche. A pesar del monto anunciado, el eventual ganador recibirá una cifra menor una vez aplicados impuestos y deducciones correspondientes.

Los números sorteados fueron 25, 33, 53, 62, 66 y la Powerball roja 17. De haber un ganador en el próximo sorteo, este podrá elegir entre el pago total distribuido en 30 cuotas anuales o un desembolso único en efectivo de 686.5 millones de dólares, opción elegida habitualmente por la mayoría de los ganadores.

Opciones de cobro e impacto de los impuestos federales

Quien opte por el pago único en efectivo verá reducido el monto inicialmente a unos $521.7 millones de dólares tras aplicarse la retención federal obligatoria del 24%. Posteriormente, dependiendo de los ingresos imponibles, podría aplicarse una tasa marginal federal del 37%, lo que disminuiría la ganancia final a aproximadamente $432.5 millones.

En el caso de elegir el pago en cuotas, los desembolsos anuales de alrededor de 50 millones de dólares se reducirían a unos $31.5 millones de dólares luego de aplicarse la misma tasa marginal federal del 37%.

Impuestos estatales, probabilidades y reglas del juego

Además de los impuestos federales, el ganador podría enfrentar cargas fiscales estatales según su lugar de residencia. Estados como Nueva York gravan las ganancias de la lotería con un 10.9%, mientras que otros, como Texas, Florida y California, no aplican impuestos estatales sobre estos premios.

Las probabilidades de ganar el premio mayor del Powerball son de 1 en 292.2 millones, cifras incluso más bajas que las del premio mayor de Mega Millions, que son de 1 en 290.4 millones. Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 y un número adicional entre el 1 y el 26 correspondiente a la Powerball roja. Si más de una persona acierta los seis números, el pozo se reparte.

El plazo para cobrar un premio de Powerball varía entre 180 y 365 días, según el estado donde se haya comprado el boleto. El cobro puede realizarse en un solo pago o en 30 entregas, modalidad que incluye un pago inicial seguido de 29 cuotas anuales.